Statybose atliko 48 netikėtus patikrinimus: pažeidimai – pribloškiantys

Per daugiau nei mėnesį trukusią akciją buvo atlikti 48 patikrinimai, kurių metu daugiausia dėmesio skirta savarankiškai dirbantiems asmenims.
Patikrinimų metu darbo inspektoriai nustatė, kad statybų aikštelėse vis dar pasitaiko atvejų, kai darbuotojai aukštyje dirba nedėvėdami asmeninių apsaugos priemonių, ypač šalmų.
„Nors darbdaviai privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų aprūpinti tinkamomis apsaugos priemonėmis, o šie – atsakingai jas naudotų, vis dar matome pavojingą aplaidumą, – pabrėžia Asta Gudonienė, Panevėžio teritorinio skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė. – Dirbant aukštyje bet koks neatsargumas gali kainuoti sveikatą ar net gyvybę.“
Minėtų patikrinimų metu inspektoriai surašė 12 administracinių nusižengimų protokolų už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus (ANK 96 str. 1 d.), 11 protokolų pagal ANK 150 str. 3 d. – už veiklą be individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo ar skaidriai dirbančiojo ID, taip pat 2 protokolus darbų užsakovams pagal ANK 95 str. 3 d. – už tai, kad leido dirbti asmenims, neįsitikinę, ar šie turi skaidriai dirbančiojo ID (statybininko kortelę). Be to, buvo pateiktas 1 reikalavimas (R1) pašalinti nustatytus pažeidimus.
Pasak A. Gudonienės, darbai aukštyje pasižymi itin dideliu profesinės rizikos lygiu: „Traumos ar sveikatos pakenkimo tikimybė atliekant darbus aukštyje yra daug didesnė nei atliekant kitus darbus, todėl būtina nuosekliai stiprinti saugos kultūrą ir atsakomybę – tiek darbdavių, tiek pačių darbuotojų.“
Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas gali užtraukti nuo 30 iki 90 eurų baudą darbuotojui ar savarankiškai dirbančiam asmeniui; nuo 240 iki 880 eurų baudą darbdaviui fiziniam asmeniui, juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui.
Panevėžio teritorinio skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė A. Gudonienė pabrėžia, kad šios akcijos rezultatai aiškiai rodo, jog darbų aukštyje saugumas vis dar kelia rimtų iššūkių, todėl kontrolė ir prevencija statybų sektoriuje bus tęsiama ir toliau.
Statybosstatybininkasindividuali veikla
