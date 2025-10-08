Užfiksavo rekordinį įsidarbinusių skaičių: skelbia, kur gauti darbą – lengviausia

„Pasibaigus vasarai fiksuotas aktyvesnis grįžimas į darbo rinką. Rugsėjį dirbti pradėjo 26,1 tūkst. darbo ieškojusių žmonių – pusantro karto daugiau nei per mėnesį įsidarbindavo liepos-rugpjūčio laikotarpiu“, – teigė Užimtumo tarnybos viešųjų ryšių patarėjas Liudas Dapkus.
Įsidarbinimų daugėjo visuose sektoriuose, išskyrus žemės ūkį, ir visose savivaldybėse, išskyrus Ignalinos rajono. Aktyviau nei rugpjūtį darbinosi tiek moterys, tiek vyrai. Dirbti pradėjusių moterų skaičius didėjo 67,8 proc., o vyrų – trečdaliu (33 proc.).
Pasak UT atstovo, moterų grįžimą į darbo rinką paskatino mokslo metų pradžia: švietimo sektoriuje rugsėjį dirbti pradėjo 3,1 tūkst. Užimtumo tarnybos klienčių. Trečdalis jų įsidarbino mokytojų padėjėjomis, kitos – pedagogėmis, vaikų priežiūros ar socialinėmis darbuotojomis, aukštųjų mokyklų dėstytojomis, virėjomis, valytojomis ir kt.
Vyrai daugiausiai darbinosi gamybos (1,8 tūkst.) ir statybos (1,7 tūkst.) įmonėse.
Palyginti su rugpjūčiu, tūkstančiu daugėjo veiklą pagal verslo liudijimus pradėjusių žmonių skaičius. Šią užimtumo formą rugsėjį rinkosi 8,7 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų.
Suaktyvėjęs grįžimas į darbo rinką mažino nedarbo rodiklius. Per mėnesį bedarbių skaičius susitraukė 9,6 tūkst. iki 150,7 tūkst., ilgalaikių bedarbių sumažėjo 1,6 tūkst. iki 28,5 tūkst. Registruotas nedarbas šalyje sumažėjo 0,5 proc. punkto ir spalio 1 d. siekė 8,3 proc.
Mažiausias nedarbas spalio pradžioje – Neringos (2,2 proc.) ir Birštono (5,4 proc.) savivaldybėse. Didžiausias – Ignalinos r. (11,5 proc.), Visagino (10,9 proc.), Jonavos r. (10,8 proc.), Zarasų r. (10,5 proc.) bei Anykščių r. (10,4 proc.).
„Stebime rudens pradžiai būdingus darbo rinkos pabangavimus: rugsėjį įprastai daugėja ir įsidarbinančių, ir pradedančių darbo paieškas. Gera žinia, kad šiemet dirbti pradėjo daugiau klientų nei pernai tuo pačiu metu, o nedarbas šalyje – mažesnis nei prieš metus“, – teigė Užimtumo tarnybos atstovas.
Palyginti su 2024 m. spalio 1 d., darbo ieškančių žmonių šiemet 6,9 tūkst. mažiau, o registruotas nedarbas – 0,4 proc. punkto mažesnis. Moterų nedarbas susitraukė 0,2 proc. punkto iki 8,9 proc., o vyrų sumažėjo 0,5 proc. punkto iki 7,9 proc.
Darbo paieškas rugsėjį pradėjo 26,2 tūkst. darbo neturinčių žmonių. Iš jų trečdalis (9,2 tūkst.) – jaunuoliai iki 29 m. Į Užimtumo tarnybą besikreipiančių 16–29 m. amžiaus asmenų skaičius rugsėjį ūgtelėjo labiau nei kitose amžiaus grupėse.
Užimtumo tarnybaDarbasįsidarbinimas
