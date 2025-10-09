Kaip tvaresnė tiekimo grandinė padeda „Lidl“ išlaikyti žemas kainas?

„Tvarumas – neatsiejama mūsų veiklos dalis, o logistikos grandinė – viena svarbiausių sričių, kurioje galime ir privalome mažinti poveikį aplinkai. Mažindami emisijas, optimizuodami maršrutus, rinkdamiesi aplinkai palankesnes technologijas siekiame, kad kiekvienas produktas pasiektų parduotuvių lentynas ne tik greitai, kokybiškai bei atsakingai, o kartu ir užtikrinant žemas kainas mūsų pirkėjams parduotuvių lentynose. Kadangi šiandien pirkėjams svarbu ne tik gera kaina ar kokybė, bet ir tai, kaip tas produktas atkeliauja iki jų, šiam keliui skiriame ypatingą dėmesį“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Užtikrina ne tik tvarumą, bet ir šviežumą
Siekiant užtikrinti, kad produktai parduotuves pasiektų ne tik greitai, bet ir aplinkai draugiškesniu būdu, „Lidl“ imasi veiksmų. Vienas jų – sunkvežimių priekabas užpildo ne mažiau nei 96 proc. krova.
„Tai reiškia, kad vienoje priekaboje, kurioje įrengtos skirtingos temperatūrinės zonos, vienu metu vežame tiek vaisius ir daržoves, kurioms reikia 14 laipsnių temperatūros, tiek pieno ar mėsos produktus, kurie vežami 0 laipsnių temperatūroje“, – pasakoja M.Anilionė.
Ji priduria, kad siekiant dar labiau sumažinti poveikį aplinkai, „Lidl“ prekes į parduotuves pristato ir dieną, ir naktį.
„Transportuojant produktus naktį mes galime užtikrinti, kad prekės parduotuvių lentynas pasieks greičiau: naktį eismas keliuose yra gerokai mažesnis, nereikia stovėti spūstyse, todėl produktai pristatomi efektyviau, o oras yra teršiamas mažiau. Taip mes ne tik tausojame aplinką, bet ir užtikriname šviežesnę produkciją – dieną į logistikos centrą atvežtos daržovės, šviežia mėsa ar pieno produktai, jau kitą rytą atsiduria „Lidl“ parduotuvių lentynose“, – dalinasi „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Renkasi tvaresnį kurą
Siekdamas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas logistikoje, „Lidl“ prekių pervežimui pasitelkia aplinkai draugiškesnes kuro rūšis. Vienas tokių sprendimų – biometanu varomi vilkikai, kurie leidžia sumažinti iškastinio kuro poreikį.
„Naudojame kurą BIO-CNG – tai gamtinėmis sąlygomis suslėgtas biometanas. Jis išsiskiria tuo, jog yra atnaujinamas kuras, gaminamas iš biologiškai skaidžių atliekų, pavyzdžiui, maisto likučių, mėšlo, nuotekų dumblo. Fermentacijos metu išgaunamos dujos, kurios išvalomos iki beveik gryno metano ir yra suslegiamos. Šis kuras gaminamas tik iš organinių atliekų, nenaudojant naujų išteklių“, – aiškina M.Anilionė.
Pasak „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovės, tokie sprendimai padeda mažinti poveikį aplinkai ir užtikrina tvaresnę tiekimo grandinę. Skaičiuojama, kad biometanu varomi vilkikai leidžia sumažinti ŠESD emisijas apie 13,5 proc., lyginant su įprastais dyzeliniais sunkvežimiais.
Plečia sezoninių prekių asortimentą
„Lidl Lietuva“ taip pat rūpinasi ne tik tvaresniu transportu, bet ir aplinkai draugiškesnius sprendimus priima atrenkant parduotuvių asortimentą.
„Kuo ilgesnį kelią įveikia produktas, tuo didesnis jo poveikis aplinkai. Dėl šios priežasties plečiame vietinių ir sezoninių produktų asortimentą, tai leidžia ne tik sutrumpinti tiekimo grandinę, bet ir sumažinti su transportavimu susijusias emisijas. Taip pat siekiame, kad mūsų naudojamos žaliavos ir pakuotės būtų tvaresnės, pavyzdžiui, naudojame daugiau perdirbto plastiko ar perkame sertifikuotas žaliavas, kurios buvo išgautos aplinkai draugiškesniu būdu“, – pasakoja M.Anilionė.
Anot jos, tokie sprendimai prisideda ne tik prie mažesnio poveikio aplinkai, bet ir užtikrina didesnį produktų šviežumą – trumpesnė kelionė reiškia greitesnį kelią nuo ūkio iki lentynos. Vietinis ir sezoninis maistas dažnai užauga ar pagaminamas arčiau vartotojo, todėl mažiau laiko praleidžia sandėliuose ar transportuojant.
Ilgalaikės partnerystės sumažina rizikos kaštus
Mažinti logistikos, o tuo pačiu ir prekių kainas, „Lidl“ padeda ilgalaikė partnerystė su transporto įmonėmis, kuri tęsiasi nuo pat „Lidl“ atsidarymo Lietuvoje 2016 metais.
„Kai transporto įmonės imasi naujo ilgalaikio bendradarbiavimo, jos yra linkusios pasiūlyti didesnę kainą, kuri atpirktų galimas rizikas. Tačiau daug metų dirbdami su savo partneriais, jau esame užsitikrinę abipusį pasitikėjimą. Mūsų partneriai žino mus, mūsų veiklą, todėl galime dirbti kartu be šių rizikų ir išvengti su tuo susijusių kaštų“, – sako M.Anilionė.
Be to, bendradarbiaujant ilgą laiką, vairuotojai žino greičiausius ir patogiausius maršrutus, todėl prekės pristatomos maksimaliai efektyviai ir geriausiomis kainomis. „Lidl Lietuva“ džiaugiasi, kad prekes į parduotuves pristato ir partnerių transporto įmonėse dirbantys vairuotojai, kurie prekybos tinklui krovinius veža nuo pat pirmos parduotuvių atidarymo dienos.
Lietuvoje veikia 81 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.