Turkijos žiniasklaida skelbia apie „Novaturo“ akcininko sulaikymą Įmonė paaiškino situaciją

2025 m. spalio 9 d. 10:45
Lrytas.lt
Turkijos žiniasklaida pranešė, kad Stambulo prokuratūrai vykdant pinigų plovimo ir kriptovaliutų tyrimą, buvo sulaikyti stambūs Turkijos turizmo verslininkai. Vienas jų esą yra kelionių organizatoriaus „Novaturo“ akcininkas Nesetas Kockaras, tačiau pats kelionių organizatorius informaciją neigia.
Informaciją apie sulaikymą antradienį, spalio 7 d., paskelbė turkų naujienų portalas „Turizm Haber Merkezi“, remdamasis turizmo industrijos naujienų radijo stotimi „Tourism FM“. Skelbta, kad tarp sulaikytų verslininkų – „Novaturo“ akcininkas, kelionių organizatoriaus „Anex Tour“ savininkas N.Kockaras ir jo sesuo.
Vis tik „Novaturo“ atstovai šiuos teiginius neigia. Esą žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija – melaginga.
„Informuojame, jog žiniasklaidos pranešimuose pateikiama klaidinga informacija.
<...> Šis tyrimas nėra susijęs su „Novaturo“ akcininku N.Kockaru, kuris valdo 23,2 proc. bendrovės akcijų. Pagal oficialų teisininkų paaiškinimą, tyrimas susijęs su ankstesniais viešbučio sandoriais, kurie buvo atlikti prieš jį įsigyjant „Anex“ grupės dukterinei įmonei „Adali Otelcilik“, t.y., kol jis dar buvo valdomas ankstesnio savininko Ismailo Lepievo“, – buvo aiškinama įmonės biržai išplatintame pranešime.
Teigiama, kad nei „Novaturo“ veikla, nei „Novaturo“ akcininkas nėra siejami su jokiais pažeidimais.
„Mūsų klientas buvo paklaustas apie nekilnojamojo turto įsigijimo datą ir atitinkamus dokumentus, juos pateikė policijai“, – taip pat teigė „Anex Tour“ advokatas ir pridūrė, kad pateikus dokumentus, klientas buvo paleistas.
