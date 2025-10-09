Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Užsienio kapitalo įmonė nustoja vykdyti veiklą Lietuvoje: atleidžia pusę darbuotojų

2025 m. spalio 9 d. 16:12
Lrytas.lt
Bulgarijos žmogiškųjų išteklių konsultavimo ir įdarbinimo agentūra „EOS Corp. Eood“ pranešė „Užimtumo tarnybai“ apie 11 darbuotojų atleidimą Mažeikiuose.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė.
„Pagal profesines kvalifikacijas, daugiausiai darbo neteks takelažininkai (4), sandėlininkai (4)“, – teigė M.Jankauskienė.
Darbuotojus numatoma atleisti LR Darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo 2025 m. gruodžio 31 d. Aiškėja, kad įmonė nustoja vykdyti veiklą Lietuvoje, todėl darbuotojai ir yra atleidžiami.
M.Jankauskienės teigimu, bendrovėje dirba 21 darbuotojas.
atleidimasBulgarijaĮmonė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.