Užsienio kapitalo įmonė nustoja vykdyti veiklą Lietuvoje: atleidžia pusę darbuotojų

Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė.
„Pagal profesines kvalifikacijas, daugiausiai darbo neteks takelažininkai (4), sandėlininkai (4)“, – teigė M.Jankauskienė.
Darbuotojus numatoma atleisti LR Darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo 2025 m. gruodžio 31 d. Aiškėja, kad įmonė nustoja vykdyti veiklą Lietuvoje, todėl darbuotojai ir yra atleidžiami.
M.Jankauskienės teigimu, bendrovėje dirba 21 darbuotojas.
