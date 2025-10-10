​Kapų žvakės: kokios perkamos dažniausiai, o kokių paklausa „Norfose“ auga labiausiai

Vėlių pagerbimas buvo ir iki Lietuvos krikšto, tačiau tik XX amžiaus pradžioje ėmė formuotis tradicijos ant kapų degti žvakes.
Šiandien ši tradicija ypač puoselėjama – vien „Norfos“ pirkėjai prieš šias dienas įsigyja tiek kapų žvakių, kad joms į parduotuves pristatyti prireikia per 70 vilkikų.
Gali išlaikyti mažas kainas
„Šiemet prieš Visų Šventųjų dieną ir Vėlines į „Norfas“ nugabenta jau 72 vilkikai kapų žvakių. Matyt, didesnė dalis visų Lietuvoje parduodamų tokių žvakių spalį nuperkama mūsų tinklo parduotuvėse.
Ir ši tendencija kartojasi metai iš metų, tiktai šįmet žvakių paklausa dar padidėjo, – pasakojo Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius. – Pirkėjai žino, kad „Norfoje“ ras įvairių žvakių ir jų įdėklų priimtiniausiomis kainomis.
Jas galime pasiūlyti ypač žemas, nes beveik visas žvakes dideliais kiekiais perkame tiesiai iš Lenkijos ir Lietuvos gamintojų be jokių tarpininkų.“
Gerą kainą padeda išlaikyti ir nedidelės logistikos sąnaudos. D.Dundulis paskaičiavo, kad nuo Lietuvos sienos iki žvakių gamyklos Lenkijoje – vos apie 50 kilometrų: „Tad atsigabenti dešimtis vilkikų žvakių mums kainuoja palyginti nedaug, todėl savo pirkėjams jų galime pasiūlyti gerokai pigau.“
Pasak jo, mažesnę kainą padeda palaikyti net tai, kad didžiausios paklausos metu žvakės ir jų įdėklai didesnėse „Norfose“ parduodami tiesiai nuo padėklų, – parduotuvių darbuotojams nereikia jų išdėlioti lentynose, o tai taupo jų laiką ir mažina bendras sąnaudas.
Įdėklai – tvarus pasirinkimas
„Norfa“ žvakes perka konkursų būdu, jie skelbiami ir laimėtojai pasirenkami metų pradžioje, paprastai sausio mėnesį. O kovą jau pateikiami konkrečių kiekių užsakymai. „Norfoje“ pirkėjams siūloma rinktis iš 18 rūšių kapų žvakių ir 4 dydžių įdėklų.
Rita Povilauskienė, „Norfos“ prekių grupės vadovė, patvirtino, kad žvakių paklausa parduotuvėse pradeda augti spalio pradžioje, o didysis pirkimas prasideda nuo spalio vidurio, kai paprastai perkama ne vienetais, o pakuotėmis. Pastarosiose, nelygu dydis, gali būti nuo 6 iki 12 žvakių.
„Pastarųjų metų tendencija yra tokia, kad didėja žvakių įdėklų paklausa. Matyt, žmonės vis dažniau įsigyja brangesnes žvakes, tiksliau – stiklines kapų žvakides, kuriose keičia tik įdėklus.
Tai ne tik pigiau, gražiau, bet ir tvariau už žvakes vienkartiniuose indeliuose, nes žvakių įdėklams skirti stikliniai indai neišmetami, tarnauja ilgai, daug kartų.
Be to, beveik visas įdėklas išdega, lieka tik perdirbti tinkamas plastiko gabaliukas“, – atkreipė dėmesį „Norfos“ prekių grupės vadovė.
D.Dundulis taip pat pabrėžė, kad toks pirkėjų pasirinkimas gerokai tvaresnis ir labai skatintinas.
Todėl žvakių įdėklų paklausos didėjimą jis vertina ir kaip „Norfos“ pirkėjų sąmoningesnį ir tvaresnį pasirinkimą; „Visuomet stengiamės atliepti pirkėjų poreikius ir kintančias tendencijas, o šį pasirinkimą ypač skatiname.“
Renkasi degančias ilgiau
Kasmet „Norfa“ pirkėjams pasiūlo ir kapų žvakių naujovių – paprastai atnaujinama apie trečdalį asortimento.
„Tačiau dalis kapų žvakių asortimento nesikeičia jau per 20 metų – pirkėjams jos patinka, jų paklausa nemenksta. Tai daugiausia vidutinio dydžio žvakės, kurios dega apie 30 valandų.
Vis mažiau pirkėjų dėmesio sulaukia mažiausios žvakės, o didžiausių įvairių formų žvakių paklausa pastaraisiais metais didėja sparčiausiai.
Beje, pastarąsias keičiame kasmet, nes išrankiam pirkėjui reikia naujovių, jis ieško naujų formų, išskirtinio ir nepasikartojančio dizaino ypatingesnių žvakių“, – pasakojo R.Povilauskienė.
Užsakydama žvakes „Norfa“ analizuoja ir jų degiojo turinio sudėtį. Mat dalis žvakių atrodo ganėtinai didelės, tačiau degusis mišinys yra prastos kokybės ir sudega kur kas greičiau nei kukliau atrodančių žvakių.
„Manau, kad degimo trukmė pirkėjui labai svarbi, todėl nenorime, jog jis apsigautų pirkdamas žvakes, kurios, atrodytų, dėl savo dydžio turi degti ilgai, bet jų degimo laikas trumpas, nes vietoj parafino naudojamas jo pakaitalas.
Pirkėjui siekiame pasiūlyti tik tokios sudėties kapų žvakių, kurių įsigijęs jis nenusiviltų“, – aiškino „Norfos“ vadovas.
Beje, dėl Rusijos karo Ukrainoje parafinas pastaraisiais metais perkamas ne iš šalies agresorės, o tai šiek tiek pabrangino galutinį produktą.
Jau taiko 50 proc. nuolaidą
Nors daugiausia kapų žvakių nuperkama spalį ir pirmomis lapkričio dienomis, R.Povilauskienė atkreipia dėmesį, kad jų paklausa taip pat gerokai išauga prieš Motinos dieną pirmą gegužės sekmadienį ir kiek mažiau – prieš Tėvo dieną, kuri minima pirmą birželio sekmadienį.
Panašiai būna ir prieš Velykas bei Kalėdas, taip pat kai atšilus orams prasideda pavasarinis kapų tvarkymas.
„Prieš Motinos dieną pirkėjai nuperka iki 15 vilkikų kapų žvakių, prieš Tėvo – gerokai mažiau. O prieš Velykas ir Kalėdas žvakių pardavimas labai priklauso nuo orų.
Jei jie palankūs lankyti kapus, žvakių nuperkama daug, o jei prasti, pardavimas menkas“, – ilgamete patirtimi dalijosi „Norfos“ prekių grupės vadovė.
Kaip ir kasmet „Norfoje“ jau nuo spalio pradžios taikomos nuolaidos populiariausioms žvakėms ir įdėklams, dalis jų parduodama su 50 proc. nuolaida arba perkant dvi mokama kaip už vieną.