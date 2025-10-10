Dabar jau ir jūs būsite matę, kaip gaminami „McDonalds“ mėsainiai: pravėrė lankytojams įprastai uždarytas duris

Visą parą dirbančiame sostinės „McDonalds“ restorane – bruzdesys. 12 val. dienos virtuvės darbuotojai zuja išsijuosę. Jų akys nuolat stebi virtuvėje esantį ekraną. Būtent čia pasirodo lankytojų užsakymai, o tuomet užsikuria gamybos procesas.
Mėsos griliuose čirška jautienos ir vištienos paplotėliai. Aiškėja, kad mėsos temperatūra turi siekti bent 69 laipsnius. Taip užtikrinama, kad ji yra saugi vartojimui.
O iškepta mėsa per ilgai neužsistovi. Virtuvėje yra ir kitas ekranas, kuris parodo, kiek einamuoju laiku turėtų būti paruošta mėsos paplotėlių. Tad toks scenarijus, kad ryte iškeptas paplotėlis būtų naudojamas vakare užsakyto mėsainio gaminimui – neįmanomas.
„Pavyzdžiui, jautienos paplotėlius šildytuve mes laikome tik iki 10 minučių. Jie nuolat rotuoja ir dažniausiai rotuoja dar greičiau. Visi sumuštiniai yra ruošiami tik pagal užsakymą ir jokie produktai nėra ruošiami į priekį“, – kilusius klausimus išsklaidė Raminta Šulskė, restoranų tinklo mokymų koordinatorė.
Pasirodo, vištiena letuviškus „McDonalds“ restoranus aprūpina tiekėjai iš Lenkijos, o jautiena ir šviežiomis daržovėmis – Lietuvos perdirbėjai ir augintojai.
Virtuvėje čirška ne tik jautienos ar vištienos paplotėliai, bet ir gruzdintuvėje kepami vadinamieji chicken nuggets (iš anglų k. – vištienos kepsneliai), žuvis, bulvytės ar pyragėliai. Panašu, kad užsisakę vištienos kepsnelių gali būti tikri, jog tame pačiame aliejuje nebus gruzdinama ir žuvis, mat kiekvienas produktas turi atskirą gruzdintuvę.
Turbūt neretai greitojo maisto restoranų lankytojui gali kilti klausimas – kaip dažnai yra keičiamas aliejus?
„Aliejus yra nuolat tikrinamas ir keičiamas tikrai dažnai. Turim specialų matuoklį, kuriuo galima patikrinti aliejaus nusidėvėjimo lygį. Bet įgudusi akis irgi gali greitai pamatyti – jeigu aliejus yra tamsesnis, garuoja, tai yra ženklas, kad reikėtų pamatuoti“, – į tokį klausimą atsakė R.Šulskė.
Stebint, kaip klientams ruošiamas gėrimų taras iš automatinių aparatų užpildo „Fanta“, „Sprite“ ar „CocaCola“, dėmesį atkreipė spalva – kadangi gėrimai susimaišę su skaidriu, į vandenį panašiu skysčiu, galima pamanyti, kad jie skiedžiami vandeniu. Tačiau šios dvejonės greit buvo išsklaidytos.
„Čia nėra „CocaCola“ iš butelio. Atskirai pilamas pats „CocaCola“ sirupas, gazas ir vanduo. Dėl to taip ir atrodo“, – paaiškino restoranų tinklo mokymų koordinatorė.
Pilaitėje esančiame greitojo maisto restorane per parą pasikeičia trys pamainos. O vienoje pamainoje dirba apie 15 darbuotojų. Pro vieną jų buvo tiesiog neįmanoma praeiti neužkalbinus. Tai – 64-erių netrukus sulauksianti Oksana, šiame restorane dirbanti jau antrus metus.
„Atsiprašau labai“, – kelią virtuvėje užtvėrusių žurnalistų mandagiai atsiprašo moteriškė ir nuskuba iš gruzdintuvės traukti ką tik iškepusių pyragaičių.
Pastaruosius, Oksanos teigimu, užsisako itin daug klientų. O pati moteris paatviravo labiausiai mėgstanti vištienos kepsnelius su kokteiliniu padažu.
„Čia visą laiką yra svečių, nespėji kepti. Apie 12 val. ateina iš biurų, o jau po mokyklos ateina vaikučiai. O penktadieniais nėra stopo (aut. past. – sustojimo). Šiandien aš vadinu šventadieniu“, – šyptelėjo kaip tik penktadienį kalbinta moteris.
Pašnekovė neslėpė, kad nors laikas greičiausiai ir prabėga penktadieniais, dirbti jai patinka visada. Sako, taip geriau negu sėdėti namuose.
