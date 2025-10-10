Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Verslas

Paaiškėjo, kiek rugsėjo mėnesį brango elektra

2025 m. spalio 10 d. 09:12
Rugsėjo mėnesį vidutinė didmeninė elektros kaina, palyginti su rugpjūčiu, Lietuvoje augo 5 proc. ir siekė 84,01 euro už megavatvalandę (MWh), praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.
Tuo metu Latvijoje elektros kaina buvo 84,16 euro už MWh, o Estijoje – 81,12 euro.
„Rugsėjį kainų pokyčius Baltijos šalyse lėmė sumažėjusi saulės jėgainių gamyba, padidėjęs elektros suvartojimas, išaugusi vėjo elektrinių gamyba ir mėnesio pabaigoje įjungta Estijos ir Suomijos „EstLink 1“ jungtis“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ vadovė Neringa Petrauskienė.
Bendrovės duomenimis, valandinės elektros kainos rugsėjį Baltijos šalyse svyravo nuo -2,72 iki 386,48 euro už MWh.
Taip pat praėjusį mėnesį visose trijose šalyse elektros energijos vartojimas, palyginti rugpjūčiu, augo 2 proc. ir siekė 2 012 gigavatvalandžių (GWh). Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros buvo suvartota 4 proc. daugiau – iš viso 896 GWh.
Latvijoje elektros energijos poreikis buvo bene 1 proc. didesnis nei paskutinį šių metų vasaros mėnesį ir siekė 520 GWh, o Estijoje taip pat 1 proc. vartojimas sumažėjo iki 596 GWh.
Tuo metu gamyba Baltijos šalyse bendrai smuko 2 proc., palyginti su praėjusiu mėnesiu, ir siekė 1 265 GWh. Anot „Elektrum Lietuva“, rugsėjį Lietuvoje buvo pagaminta 3 proc. daugiau elektros nei rugpjūtį, Estijoje gamybos apimtys augo 24 proc., o Latvijoje – sumažėjo 26 proc.
Praėjusį mėnesį Baltijos šalys bendrai pasigamino 61 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 74 proc., Latvijoje – 49 proc., Estijoje – 53 proc., informuoja bendrovė.
Elektra

