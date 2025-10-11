Lrytas Premium prenumerata tik
Skaudi netektis ekonomistų bendruomenėje: mirė nusipelnęs VU mokslų daktaras

2025 m. spalio 11 d. 11:57
Lrytas.lt
VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bendruomenė pasidalino liūdna žinia. Mirė nusipelnęs ekonomikos mokslų daktaras.
„Liūdna žinia – šių metų spalio 10 d., eidamas 84-uosius metus, mirė ilgametis Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto darbuotojas, buvęs fakulteto dekanas, docentas Steponas Imbrasas.
Atsisveikinti su juo bus galima Vilniaus laidojimo rūmuose, Olandų g. 22, 2 salėje: Šeštadienį nuo 17 iki 20 val. Sekmadienį nuo 9 iki 13 val.
Urna išlydima sekmadienį 13 val., laidojimas Kairėnų kapinėse.
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, kolegoms ir bičiuliams“, – rašoma VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto „Facebook“ puslapyje.
