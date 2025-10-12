Paaiškino, kada geriausias laikas ieškotis darbo: vienu metu prie paieškų jungiasi itin daug žmonių

„Pastebime, kad žmonės, išėję iš darbo pavasario pabaigoje ar vasarą, aktyviai ieškoti naujų galimybių darbo rinkoje pradeda tik rugpjūtį ar rugsėjį. Jie nori pailsėti, „pavasaroti“, ir tik tada grįžta prie rimtų sprendimų“, – sako Kaune veikiančios elektroninės komercijos bendrovės „Bison Commerce“ personalo verslo partnerė Kristina Baltramonaitienė.
Anot jos, spalis dažniausiai būna ramesnis metas, kai įmonės jau vykdo suplanuotas atrankas. Tačiau iki šventinis laikotarpis tampa tikru samdymo piku: organizacijos siekia organizuoti atrankas iki didžiųjų metų švenčių, kadangi jų metų ieškančiųjų darbo skaičius ženkliai sumažėja.
„Rudenį matome ryškų vadinamąjį „back to office“ efektą – tiek įmonės, tiek darbuotojai grįžta prie įprasto darbų ritmo. Vien rudenį pasamdėme pusantro karto daugiau darbuotojų nei vasarą. Tad ruduo iš tiesų yra tas laikas, kai vyksta daugiausia pokyčių, nes rudens pradžia tiesiogiai lemia metų pabaigos rezultatus. Tuo metu gruodį procesai natūraliai sulėtėja dėl šventinio laikotarpio“, – pažymi K. Baltramonaitienė.
Atskleidė, koks yra geriausias laikas ieškotis darbo
Pasak ekspertės, ruduo kandidatams palankus dėl kelių priežasčių. Pirmiausia – įmonių vadovai grįžta į darbus, todėl atrankos procesai greitėja. Atsiranda ir daugiau darbo pasiūlymų: prasideda nauji projektai, o studentų rotacija sukuria papildomos dinamikos – vieni traukiasi, nes nebegali suderinti studijų ir darbo, kiti grįžta į miestus ieškoti galimybių.
„Konkurencija rudenį dar nėra tokia didelė kaip metų pradžioje, kai po Naujųjų metų prie darbo paieškų vienu metu jungiasi itin daug žmonių. Tai suteikia kandidatams daugiau galimybių išsiskirti“, – teigia K. Baltramonaitienė.
Rudenį didesnį spaudimą patiria ir darbdaviai. Šiuo laikotarpiu konkurencija dėl talentų smarkiai išauga: geriausi kandidatai dažnai turi kelis pasiūlymus vienu metu, pastebi personalo specialistė. Tačiau susiduriama ir su dar vienu iššūkiu – vidine darbuotojų kaita.
„Rugsėjį dažnai vyksta keli pokyčiai vienu metu: žmonės pereina į naujus projektus, keičia pareigas arba išvis išeina iš darbų. Tai reiškia, kad darbdaviams būtina efektyviai planuoti pereinamąjį laikotarpį, užtikrinti žinių perdavimą ir tuo pat metu pradėti naujas atrankas. Laiko spaudimas, susijęs su metų pabaigos projektais ir sezoniškumu, verčia organizacijas veikti itin greitai“, – sako „Bison Commerce“ personalo verslo partnėrė.
Praktiniai patarimai kandidatams
Norintiems keisti darbą, atrankų specialistė pirmiausia rekomenduoja atnaujinti savo gyvenimo aprašymą ir „LinkedIn“ profilį, pabrėžiant naujausius pasiekimus bei kryptį, kuria norima judėti. Ne mažiau svarbu aktyviai dalyvauti konferencijose, mokymuose ir bendruomenių susitikimuose, kur neretai susiformuoja neformalūs kontaktai, atsiranda informacijos apie laisvas pozicijas.
„Norint užmegzti ryšį su įmone, nebūtina laukti oficialaus skelbimo – galima parodyti susidomėjimą anksčiau. Kandidatai gali sekti organizaciją socialiniuose tinkluose, dalyvauti jos renginiuose ar net parašyti asmeniškai „LinkedIn“ tiek personalo specialistui, tiek būsimam skyriaus vadovui. Profesionaliausiai atrodo tie kandidatai, kurie domisi daugiau nei tik apie darbo galimybes įmonėje. Geriausią įspūdį palieka kandidatai, parodantys nuoširdų domėjimąsi konkrečiais projektais ar patys pasidalina įžvalgomis apie įmonės specifiką“, – aiškina K. Baltramonaitienė.
Ji taip pat pataria stebėti sektorius, kurie rudenį samdo aktyviausiai – pavyzdžiui, elektroninės prekybos, projektų valdymo ar IT. Naudinga turėti labiausiai dominančių įmonių sąrašą ir užmegzti su jomis ryšius, išnagrinėti konkrečių organizacijų veiklas. Pasak jos, verta pasiruošti ir trumpą „elevator pitch“ – kelių sakinių prisistatymą, kuris padeda aiškiai pasakyti, kuo kandidatas galėtų būti vertingas darbdaviui.
„Jei mokate per pusę minutės pasakyti, kas esate ir kokią vertę kuriate, užmezgant ryšį tai palieka labai stiprų įspūdį. Darbdaviai vertina kandidatus, kurie pokalbiuose geba kalbėti ne tik apie savo patirtį, bet ir apie įmonės tikslus. Tokie žmonės parodo, kad mąsto strategiškai ir gali prisidėti prie ilgalaikių rezultatų“, – apibendrina ekspertė.