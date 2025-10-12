Štai ką turite žinoti prieš suplanuotą skrydį: padės išvengti streso ir nemalonumų

Turėti asmens dokumentą
Keleivių patirties specialistai pataria pasiruošimo kelionei procesą suskaidyti etapais. Vienas svarbiausių – reikėtų pradėti nuo asmens dokumentų. Su savimi turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą, taip pat – skrydžio įlaipinimo kortelę.
Šių kelionei skirtų dokumentų nedėkite į registruojamą bagažą arba giliai į lagaminą, patogiausia laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje, kartu keliaujančiame rankiniame bagaže. Prieš pradedant kelionę dokumentus prireiks ištraukti ir parodyti net keletą kartų, tad kuo greičiau tai galėsite padaryti, tuo sklandesnis bus procesas. Prieš kelionę į tolimesnes šalis, už Europos Sąjungos (ES) ribų, verta patikrinti vizų reikalavimus svetainėje keliauk.urm.lt.
Taip pat šiemet pasikeitė tvarka vykstantiems į Jungtinę Karalystę, tad pasitikrinti iš anksto – naudinga.
Galiojantis asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė keliaujant į Šengeno zonos šalis) būtinas ir keliaujančiam vaikui. Vaiko gimimo liudijimas nėra keliauti leidžiantis dokumentas. Pasas tiks geriausiai, nes kai kurios šalys (pvz. Jungtinė Karalystė, Turkija, Egiptas ar Tunisas) asmens tapatybės kortelės nepripažįsta kaip kelionės dokumento. Taip pat pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpiau (2–5 metus).
Taip pat rekomenduojama dar gerokai iki kelionės pradžios pasitikrinti, kad asmens dokumentai galiotų visą kelionės laikotarpį. Kai kuriose ne Šengeno zonos valstybėse reikalaujama, kad pasas galiotų mažiausiai 6 mėnesius nuo išvykimo iš šalies dienos.
Rankinis ar registruotas bagažas?
Ar prireiks visų drabužių ir batų, kurie yra lagamine? Šis klausimas yra svarbus, bet ne pats svarbiausias.
Svarbiausia yra iš anksto, dar namuose, pasidomėti aviacijos saugumo reikalavimais. Keleivių atsakomybė – užtikrinti, kad jų bagažas atitiktų reikalavimus, kurie pateikiami kiekvieno oro uosto interneto svetainėje. Taip pat patartina susipažinti ir su oro bendrovės bagažo politika, kad būtų aišku, kokie daiktai gali būti rankiniame bagaže, o kas turi būti registruotame, kokie apribojimai taikomi bagažo svoriui ir kokie galimi bagažo išmatavimai. Bagažo reikalavimus rekomenduojama prieš kelionę pasitikrinti su oro bendrove, nes skirtingų oro bendrovių reikalavimai bagažui skiriasi, tai pat jie keičiasi.
Savo ruožtu, aviacijos saugumo specialistai primena, kad į baterijos ir elektroninės cigaretės turėtų būti dedamos tik į rankinį bagažą. Taip pat keleivių rankiniame bagaže dažniausiai vežami aštrūs daiktai – nagų dildė, peiliukai ir žirklės – irgi ne visada atitinka saugumo taisykles. Įvairūs aštrūs daiktai galimi vežti rankiniame bagaže tik tada, kai jų geležtė neviršija 6 cm.
Skysčių gabenimui rankiniame bagaže vis dar tebegalioja taisyklė: kiekvienas indelis negali būti didesnis negu 100 ml talpos, o visi indeliai turi būti sudėti į vieno litro talpos permatomą maišelį. Jei netelpa į vieną maišeli, tokių maišelių gali būti keli. Verta priminti, kad visa Europa, tikėtina, keis šias taisykles ir atlaisvins skysčių gabenimo šiuos apribojimus, tačiau jie vis dar aktualūs, o Vilniaus ir Kauno oro uostose jau veikia moderniausi, naujos kartos skeneriai, kurie jau yra pritaikyti atlaisvintoms taisyklėms, kai jos bus patvirtintos viso žemyno mastu.
Primenama, kad Vilniaus oro uoste keleiviai gali naudotis ir savitarnos bagažo pridavimo terminalais, kurie leidžia greitai ir patogiai registruoti bei priduoti bagažą be eilės prie įprastų registracijos stalų.
Laiko rezervas pravers net tik keliaujant su vaikais
LTOU atstovai primena, kad tėvams, keliaujantiems su vaikais, leidžiama imti skysčių vaikui (paruošto pieno mišinio, arbatos, sulčių, tyrelių ar pan.) tiek, kiek gali prireikti kelionėje. Skysčių ir maisto vaikams nereikia dėti į plastikinį maišelį, kaip kitų rankiniame bagaže vežamų skysčių, tačiau vykstant aviacijos saugumo patikrai, juos reikia parodyti tikrinančiam oro uosto darbuotojui.
Patyrusios keliautojų šeimos yra įpratusios iš anksto apgalvoti, kokių daiktų vaikui ar vaikams gali prireikti skrydžio metu. Šie daiktai atsiduria rankiniame bagaže (žaislai, knygelės, gertuvės, sauskelnės, servetėlės ir t. t.) ir padeda vaikams nenuobodžiauti skrydžio metu. Tikėtina, jog kelionė bus sklandesnė ir ramesnė, jeigu prieš važiuojant į oro uostą tėvai pasikalbės su savo vaikais – supažindins su oro uostų procedūromis (registracija, dokumentų, asmens ir bagažo patikrinimas, įsodinimas į lėktuvą, kilimas, tūpimas).
Keliaujant su vaikais, verta planuoti daugiau laiko procedūroms, net ir žinant, kad šeimoms su mažamečiais vaikais (0–6 m.) bei būsimoms mamoms suteikiama galimybė aviacijos saugumo patikrą atlikti greičiau. Vilniaus oro uoste tam yra skirta atskira eilė.
Kad ir kokios trukmės būtų skrydis, į oro uostą patariama atvykti likus bent 2 valandoms iki skrydžio. Toks laiko rezervas leis ramiai atlikti visas procedūras, atsipalaiduoti ir be skubos pasiruošti skrydžiui.
Šeimininko ramybė prieš skrydį ypač svarbi augintiniams, jeigu šie keliauja kartu. O ramybę geriausiai užtikrina žinojimas, kad kelionei parinktas tinkamo dydžio ir svorio narvelis, augintinis paskiepytas ir turimi visi reikiami dokumentai. Dėl to visada verta dar prieš skrydį pasikonsultuoti su oro bendrove dėl gyvūnų gabenimo politikos.
Paskutiniai žingsniai iki lėktuvo
Po keleivių registracijos ir registruoto bagažo atidavimo (jei jį turite) galima iš karto eiti į aviacijos saugumo patikros postą. Vilniaus oro uoste keleiviai taip pat gali pasinaudoti greitosios keleivių aviacijos saugumo patikros paslauga (angl. „Fast track“).
Aviacijos saugumo patikros poste vadovaukitės darbuotojų patarimais, kurie pasakys, kaip tinkamai pasiruošti patikrai. Šiai procedūrai praėjus sklandžiai, keleiviai gali tęsti kelionę ir, pasiėmę asmeninius daiktus, eiti tiesiai prie įlaipinimo vartų – informaciją apie numatytus laipinimo vartus rasite oro uoste esančiuose informaciniuose ekranuose.
