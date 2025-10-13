SEB bankas atidaro naujus skyrius regionuose: nuo šiol konsultuos ir šiuose miestuose

Šie skyriai dirba kintančiu darbo grafiku, registruotis konsultacijai galima internetu. Iš viso SEB bankas per pastaruosius metus atidarė 12 kintančio darbo grafiko skyrių įvairiuose šalies regionuose ir bendrą klientų aptarnavimo vietų skaičių Lietuvoje išplėtė iki 28 lokacijų.
„Nuolat atsižvelgiame į besikeičiančius visuomenės poreikius finansinių paslaugų srityje – norime būti gyventojams gerai pažįstamose ir patogiose lokacijose. Todėl dar pernai kreipėmės į Lietuvos savivaldybių asociaciją su pasiūlymu, kad tose savivaldybėse, kuriose nėra banko skyriaus, bet yra reikšmingas gyventojų poreikis tiesioginėms konsultacijoms, SEB bankas galėtų teikti paslaugas.
Bendradarbiaudami su savivaldybių vadovais, kurie atsiliepė į mūsų kvietimą, kintančiu grafiku dirbančių skyrių tinklą išplėtėme iki dvylikos. Kaip ir kituose banko skyriuose, čia teikiamos kasdienės bankininkystės paslaugos ir konsultacijos, taip pat daug dėmesio skiriame finansinio raštingumo stiprinimui – padedame išmokti naudotis interneto banku ir atpažinti finansinių sukčių grėsmes“, – sako SEB banko valdybos narė ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Eglė Dovbyšienė.
Anot SEB banko atstovės, kintančio darbo grafiko skyriai regionuose veikia vietiniams gyventojams gerai pažįstamose lokacijose – savivaldybių patalpose arba bibliotekose, mokymų centruose.
Kiekvieną mėnesį, iš anksto suderintu ir viešai skelbiamu laiku, į šias vietas atvyksta SEB banko darbuotojai, kurie klientus konsultuoja pagrindiniais kasdienės bankininkystės klausimais.
Šį darbo modelį bankas sukūrė atsižvelgdamas į kintančius klientų įpročius – gyvai pasikonsultuoti į skyrius atvykstama itin retai, kadangi dauguma paslaugų gyventojai naudojasi skaitmenėmis priemonėmis. Tačiau tuo pat metu reikalinga užtikrinti, kad gyvos konsultacijos būtų prieinamos tiems gyventojams, kuriems naudotis skaitmeniniais įrankiais yra sudėtinga.
Statistika rodo, kad į SEB skyrius gyventojai dažniausiai užsuka kilus klausimų dėl interneto banko funkcijų ar kitų kasdienių paslaugų. Nors į šiuos skyrius atvykti galima ir be išankstinės registracijos, daugiau nei 90 proc. klientų iš anksto pasirenka laiką susitikimui.
Naujasis SEB kintančio darbo laiko skyrius Naujojoje Akmenėje veikia Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė). Molėtuose – Molėtų rajono savivaldybės patalpose (Vilniaus g. 44, Molėtai). Užsiregistruoti į skyrių susitikimui klientai gali SEB banko interneto svetainėje.
SEB banko kintančio darbo laiko skyriai taip pat veikia Anykščiuose, Biržuose, Elektrėnuose, Jonavoje, Joniškyje, Kretingoje, Plungėje, Rokiškyje, Šilutėje ir Telšiuose.