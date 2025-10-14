Lietuvoje plečiasi Jungtinės Karalystės vienaragis – skelbia, kiek darbuotojų priims

„Lietuvoje gausu aukščiausio lygio inžinierių, čia klesti finansinių technologijų ekosistema ir inovacijoms atvira kultūra. Partnerystė su „Architus“ mums padėjo atrasti šią išskirtinę talentų bazę ir padėti tvirtus pagrindus naujam technologijų centrui“, – pranešime cituojamas „Tide“ produktų vadovas Vinay Ramani.
Prieš metus duris atvėręs „Tide“ technologijų centras Lietuvoje prisideda prie naujų įmonės produktų kūrimo ir klientų aptarnavimo JK, Indijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.
Šiuo metu centre dirba 34 inžinieriai, kurie prie „Tide“ prisijungė įmonei bendradarbiaujant su „Architus“ – strateginiu technologijų partneriu, formuojančiu aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir produktų komandas JK bei Baltijos šalyse.
Kiti „Tide“ technologijų centrai veikia Serbijoje ir Rumunijoje.
startuolisJungtinė KaralystėVilnius
