Pateikė alternatyvą I. Ruginienės stumiamai keturių darbo dienų savaitei: dirbtume kaip prancūzai

Lietuviai pernelyg dideli darboholikai
Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos (LPSDPS) vadovas Aleksandras Posochovas pabrėžia, kad idėja trumpinti darbuotojų darbo laiką – sveikintina, nes tai leistų žmonėms daugiau laiko skirti šeimai, poilsiui ar maloniems užsiėmimams. Tačiau jam kelia nerimą tai, kaip planai bus įgyvendinami.
„Vykstant progresui žmogus turi dirbti mažiau ir gyventi geriau. Ir tai ne naujovė, nes apie tai svarsto visa eilė Europos šalių, o taip pat JAV, Australija ir t. t. Oficialiai trumpesnį darbo laiką jau įtvirtino Belgija, Islandija, iš dalies Olandija, Danija. Pirminis argumentas – žmonių gerovė ir sveikata“, – teigė A.Posochovas.
Profsąjungos vadovas pabrėžia, kad iššūkių gali kilti ir dėl Lietuvoje galiojančio pernelyg liberalaus Darbo kodekso, nes, anot jo, kyla rizika, jog vietoje poilsio lietuviai ims rinktis papildomas darbo galimybes.
„Mūsų Darbo kodekse yra nemaža įvairovė alternatyvių darbo sutarčių formų, jau nekalbant apie samdomus darbuotojus turinčius verslo liudijimus, o tai sudaro sąlygas mokėti mažesnius atlyginimus. Be to, mūsų darbuotojai yra tradiciškai darboholikai, vietoje poilsio jie ieškos papildomų darbų, kad galėtų daugiau uždirbti“, – įsitikinęs profsąjungų atstovas.
A.Posochovas pateikė alternatyvą, kuri, anot jo, geriau atlieptų darbuotojų poilsio idėją. Vietoje darbo savaitės trumpinimo pašnekovas siūlo trumpinti bendrą darbo valandų skaičių.
„Mano manymu, dabartiniu laikotarpiu mums būtų geriau rinktis sutrumpintą darbo savaitės trukmę, kaip, pavyzdžiui, Danijoje 36 val., Prancūzijoje 35 val., taip pat trumpesnės valandos numatytos ir Vokietijoje, Olandijoje. Tai leistų įmonėms spręsti – ar keturių darbo dienų savaitė, ar trumpesnė darbo diena, bet visumoje vis tiek tektų daugiau poilsio darbuotojams“, – sakė LPSDPS vadovas.
Žemaitaitis: keturių dienų darbo savaitės nepalaikau
Savo ruožtu valdančiosios partijos „Nemuno aušra“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis Eltai pabrėžė kategoriškai nepalaikantis keturių darbo dienų savaitės. Politikas artimiausiu metu planuoja grįžti prie pakoreguoto savo pirminio siūlymo – drausti sekmadieniais dirbti prekybos centrams, kurių dydis viršija 300 kv. m.
„Pagrindinis dalykas, kad keturių darbo dienų savaitės mes kaip valstybė negalime sau leisti. Darbo vietų trūkumas yra milžiniškas, migrantų skaičius auga. Įvedus keturių darbo dienų savaitę tą likusią dieną kažkas turės atidirbti, mes neturime tiek gydytojų, mokytojų, vadinasi, mums reikės daugiau rusakalbių ir musulmonų, nes Vakarų Europa čia dirbti už pigiai nevažiuos“, – teigė politikas.
Anot jo, daugiausia sunkumų Lietuvoje patiria smulkusis verslas, todėl reikėtų kurti paskatas jam, o ne mažinti bendrą darbo laiko visiems darbuotojams. R.Žemaitaičio teigimu, tam reikėtų riboti didžiųjų prekybos centrų darbo laiką.
„Draudimą dirbti didiesiems prekybos centrams siūlome įvesti palaipsniui, todėl verslas prisitaikytų. Galėtų dirbti maži taškai, šeimos verslai, bet savu laiku Lietuva nuėjo į kolektyvizaciją, atsirado didieji žaidėjai ir mažas verslas bankrutavo. Kai nedirbs didieji, atsigaus smulkus verslas. Lenkijoje tai puikiai veikia“, – sakė R.Žemaitaitis.
Siūlymą drausti dirbti sekmadieniais ir švenčių dienomis didiesiems prekybos tinklams politikas buvo pateikęs dar šių metų pradžioje, tačiau iš Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto buvo gauta išvada, jog projektas neatitinka Konstitucijos. Visgi R. Žemaitaitis patikino, kad prie siūlymo grįžti ketina, kai bus atliktos tam tikros korekcijos. Visgi politikas kol kas nesiryžo prognozuoti, ar šis jo pasiūlymas sulauks koalicijos partnerių pritarimo.
„Sunku pasakyti. Kiek žinau, yra verslas, kuris toliau spaudžia tiek buvusią, tiek esamą Vyriausybę, kad projektas būtų atmestas“, – atskleidė pašnekovas.
Savo nuomonę dėl R.Žemaitaičio siūlomos idėjos išsakęs A.Posochovas mano, jog yra logikos, kad taip būtų skatinama parama smulkiam verslui.
„Žinoma, darbuotojams sumažėtų streso, įtampos, juk prekybos centruose dirba virš 200 tūkstančių žmonių. Tikiu, gal dėl to mažėtų besaikis vartotojiškumas, galbūt atsikurtų smulkus šeimyninis verslas. Tuo labiau, kad aplink mus yra tokia praktika – pavyzdžiui, Lenkijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje – ir pasaulis nuo to nesugriuvo“, – sakė A.Posochovas.
R. Vainienė: kuriama iliuzija, kad ekonomika nenukentės
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktorė Rūta Vainienė, aptardama tiek keturių darbo dienų savaitę, tiek idėją uždrausti didiesiems prekybos centrams dirbti savaitgaliais, akcentuoja, kad priėmus tokius sprendimus iššūkių kiltų visai ekonomikai.
„Grubiai tariant, jei vietoje penkių dienų dirbama keturias, netenkama 20 procentų pajamų. Nereikėtų turėti iliuzijos, kad sutrumpinus darbo savaitę daugiau niekas nepasikeistų“, – sakė pašnekovė.
„Mažėtų sukuriamas produkcijos kiekis, su visomis to pasekmėmis: BVP mažėjimu, biudžeto pajamų mažėjimu ir visais kitais „mažėjimais“. Lietuvoje darbo našumas atsilieka nuo darbo užmokesčio augimo, tad negalima tikėtis, kad per 4 dienas bus sukurta tiek pat pridėtinės vertės, kiek per 5“, – pridūrė ji.
Ne ką mažiau skeptiškai prekybos sektoriaus atstovė Eltai atsiliepė ir apie siūlymus riboti prekybos centrų darbą. Anot jos, kiltų ne tik ekonominių pasekmių, bet būtų išbalansuojama paties darbo specifika.
„Draudimas dirbti sekmadieniais irgi turėtų neigiamų ekonominių pasekmių prekybos sektoriui, biudžeto pajamoms ir prekybos specifikai. Niuansas čia atsiranda dėl prekybos maistu – neprekiaujant vieną dieną, vyktų esminiai pokyčiai tiekimo grandinėje, ilginant maisto galiojimo terminus, atsisakant greitai gendančių produktų“, – iššūkius akcentavo R.Vainienė.
ELTA primena, kad keturių darbo dienų klausimą į politinę darbotvarkę grąžino I.Ruginienė, ne kartą akcentavusi, jog palaiko sutrumpintos darbo savaitės idėją.
Kiek anksčiau prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius yra teigęs, jog 4 darbo dienų savaitės idėja yra įdomi, tačiau šiuo metu ne prioritetinė. Pasak jo, daugiau dėmesio vertėtų skirti atlyginimų didinimui šalyje, o ne darbo laiko mažinimui.
Kiek anksčiau, šių metų vasario mėnesį, taip pat buvo įregistruota „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno Remigijaus Žemaitaičio iniciatyva, kuria siekiama nuo 2026 m. sekmadieniais ir švenčių dienomis riboti prekybos centrų darbą, kurių prekybos plotas yra didesnis arba lygus 300 kvadratinių metrų.
Seimo Teisės departamento nuomone, šis siūlymas gali prieštarauti Konstitucijai, nes teisė į poilsį būtų užtikrinama ne visų, o tik didelių prekybos įmonių darbuotojams. Seimo teisininkų teigimu, prekybos centrų darbuotojai atsidurtų nevienodoje padėtyje, nes vieni galėtų skirti laiką šeimai ir poilsiui, kai kiti tokios galimybės neturėtų.
Be to, buvo atkreiptas dėmesys, jog projekto aiškinamajame rašte nėra pateikta jokių konkrečių tyrimų, skaičiavimais pagrįstų prognozių, leidžiančių įvertinti, ar įstatymas padėtų saugoti sąžiningą konkurenciją ir apginti vartotojų interesus.