„Novaturas“ turi naują vadovę – įmonėje dirba nuo 2006-ųjų

2025 m. spalio 15 d. 17:28
Baltijos šalių kelionių organizatorius „Novaturas“ skelbia, kad nuo šiandien bendrovės generalinės direktorės pareigas pradeda eiti Ieva Galvydienė. Ji pakeitė iki šiol įmonei vadovavusį Kristijoną Kaikarį.
I.Galvydienė „Novaturo“ grupėje dirba nuo 2006 metų. Pastaruosius penkerius metus ji ėjo komercijos direktorės pareigas, anksčiau vadovavo Aviacijos ir Pardavimų skyriams Lietuvoje bei koordinavo pardavimus kitose rinkose.
„Vadovauti „Novaturui“ – tai ir įkvėpimas, ir atsakomybė. Tikiu, kad su turima stipria komanda, ilgamečiu klientų pasitikėjimu ir naujo strateginio investuotojo atnešamomis vertėmis žengiame į naują „Novaturo“ augimo etapą Baltijos šalyse. Dinamiškame turizmo sektoriuje sieksime kurti išskirtinę patirtį ir vertes keliautojams išnaudodami sinergijos galimybes su kitais investuotojo verslais bei didinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą, kad užtikrintume tvarų, ilgalaikį „Novaturo“ augimą“, – teigia naujoji įmonės vadovė I.Galvydienė.
