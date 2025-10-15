Stabdo užsieniečių prašymų atvykti dirbti priėmimą: paaiškino, kodėl

Nuo šių metų pradžios kvota apima visas profesijas bei darbo funkcijas visuose įmonių veiklos sektoriuose.
Trečiadienio ryto duomenimis, šiuo metu panaudota 20,5 tūkst. užsieniečių prašymų dirbti Lietuvoje kvotos vienetų, o dar apie 4 tūkst. prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu yra nagrinėjami.
Panaudotų kvotos vienetų skaičiui ir nagrinėjamų prašymų sumai viršijus nustatytą kvotos limitą, nuo trečiadienio Migracijos departamentas naujų prašymų leisti įdarbinti užsieniečius nebepriims.
Išnaudojus nustatytą kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik tuo atveju, jeigu užsieniečio darbo užmokestis bus ne mažesnis kaip 1,2 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) prieš mokesčius, arba, kai užsieniečio profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą.
Jo atlyginimas tada vis tiek negali būti mažesnis kaip 1 VDU.
Šiuo metu metu Lietuvos VDU prieš mokesčius yra 2,22 tūkst. eurų.
