„Pigu.lt“: vairuotojai ruošiasi žiemai – apsirūpina padangomis

„Padangas rikiuojame tarp sezoninių prekių, kurių pardavimų kreivė šauna į viršų dukart per metus – prieš pavasario ir žiemos sezonus, kuomet automobiliams būtina keisti ratus. Šiuo metu stebime pardavimų piką, kuris įprastai tęsiasi iki pat lapkričio dešimtosios“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Spalio mėnesio pardavimų duomenimis, populiariausios tarp internetu apsiperkančių Lietuvos vairuotojų – ekonominės klasės žieminės padangos, kurioms pirkėjai vidutiniškai išleido 84 eurus. Panašią sumą vienai padangai įsigyti – 86 eurus – skiria estai. Latviai už padangą vidutiniškai mokėjo daugiau – 102 eurus.
Populiariausiu Lietuvos vairuotojų pasirinkimu tapo „Tracmax X-Privilo“ padangos, kurioms spalį pirkėjai vidutiniškai išleido 43 eurus. Perkamiausiųjų trejetuke taip pat rikiavosi „Sunny NW211“ ir „Continental WinterContact“ žieminės padangos.
„Tracmax X-Privilo“ padangos buvo paklausiausios ne tik spalį, bet visus 2025 metus. Šių metų populiariausių žieminių padangų viršūnėje taip pat užfiksuoti „Zmax Winterhawke“ ir „Matador Nordicca“ ratai.
„Šiuo metu mūsų žieminių padangų asortimentą sudaro 11,5 tūkstančio prekių. Turime ką pasiūlyti kiekvieno vairuotojo poreikiams: nuo biudžetinių iki premium klasės padangų, skirtingų dydžių ir gamintojų“, – teigia N.Mikalajūnas.
Šiemet 44 procentus e. prekybos centro padangų pardavimų sudarė žieminės, 36,5 procento – vasarinės, 19,5 procento – universalios padangos.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
