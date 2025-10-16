„Vilniaus paukštyno“ vadovų komandoje – pokyčiai

R.Pilkė yra sukaupusi daugiau nei penkiolikos metų patirtį finansų valdymo srityje. Prieš prisijungdama prie „Vilniaus paukštyno“, ji ėjo finansų vadovės pareigas „Apex Alliance Hotel Management“, „Maxima LT“ ir „Vilniaus degtinėje“, priklausančioje „Marie Brizard Wine & Spirits Group“.
Jos atsakomybės sritys apėmė finansinės strategijos formavimą, procesų tobulinimą ir investicinių projektų valdymą.
A. Skairys – daugiau nei dvidešimt penkerių metų patirtį turintis marketingo profesionalas. Į „Vilniaus paukštyną“ jis grįžta po penkerių metų pertraukos. Pastaruosius metus Artūras vadovavo marketingo veiklai AB „Kauno grūdai“, priklausančioje tai pačiai įmonių grupei „Akola group“. Iš viso šioje grupėje jis dirba jau 13 metų.