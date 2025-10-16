Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpo įspėjimai Indijai dėl rusiškos naftos neveikia: sako, kad jų prioritetas – vartotojai

2025 m. spalio 16 d. 10:11
Živilė Aleškaitienė
Indija ketvirtadienį pareiškė, kad jos energetikos prioritetas yra šalies piliečių interesai, po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie Naujojo Delio pažadą nustoti pirkti rusišką naftą.
Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia politiką Rusijos atžvilgiu.
„Mūsų nuoseklus prioritetas yra apsaugoti Indijos vartotojų interesus esant nepastoviam energetikos scenarijui, – sakoma Indijos užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai Randhiro Jaiswalo pareiškime. – Mūsų importo politika grindžiama tik šiuo tikslu.“
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi anksčiau gynė naftos pirkimą iš Rusijos, istorinės Indijos partnerės, nepaisant Maskvos karo Ukrainoje.
Rugpjūtį D.Trumpas padidino Indijos eksportui į JAV taikomus tarifus iki 50 proc., o jo padėjėjai apkaltino Indiją kurstant Rusijos karą Ukrainoje.
„Stabilių energijos kainų užtikrinimas ir saugus tiekimas yra dvilypis mūsų energetikos politikos tikslas, – teigė R.Jaiswalas. – Tai apima platų mūsų energijos išteklių šaltinių išplėtimą ir diversifikavimą, atsižvelgiant į rinkos sąlygas.“
Indija, viena didžiausių pasaulyje žaliavinės naftos importuotojų, daugiau kaip 85 proc. savo naftos poreikių tenkina pirkdama iš užsienio tiekėjų.
Tradiciškai Naujasis Delis rėmėsi Artimųjų Rytų šalimis. Tačiau nuo 2022 m. ji smarkiai persiorientavo į atpigusią rusišką naftą, pasinaudodama pirkėjams palankia rinka, susidariusia dėl Vakarų draudimo eksportui iš Maskvos.
„Kalbant apie JAV, mes daugelį metų siekėme išplėsti savo energijos pirkimus, – sakė R.Jaiswalas. – Pastarąjį dešimtmetį tai nuolat progresavo. Dabartinė administracija parodė susidomėjimą glaudesniu bendradarbiavimu su Indija energetikos srityje. Vyksta diskusijos.“
