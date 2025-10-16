Graikijos įstatymų leidėjai pritarė planui leisti 13 valandų darbo dieną

Parlamentarai dvi dienas svarstė konservatorių vyriausybės siūlomą įstatymo projektą, jį griežtai kritikavo profesinės sąjungos ir opozicinės partijos.
Šį mėnesį profesinės sąjungos surengė du visuotinius streikus prieš reformą, pastarasis vyko antradienį – protestavo tūkstančiai darbuotojų, o kairiųjų partija „Syriza“ pavadino ją „grįžimu į Viduramžius“.
„Syriza“ atsisakė dalyvauti balsavime, jos frakcijos parlamente atstovas Christas Giannoulis pasmerkė įstatymo projektą kaip „įstatymų leidybos pabaisą“.
Vyriausybė tvirtina, kad 13 valandų darbo diena yra neprivaloma, taikoma tik privačiam sektoriui ir iki 37 dienų per metus. Naujoji priemonė leidžia darbuotojams dirbti ilgesnes darbo dienas vienam darbdaviui, o dirbantieji daugiau nei vienam darbdaviui ir iki šiol galėjo dirbti ilgesnes valandas.
„Eurostat“ duomenimis, graikai dirba vidutiniškai 39,8 valandos per savaitę, Europos Sąjungos vidurkis – 35,8 valandos.