Klaipėdos keleivių vežėjas atleidžia beveik visus darbuotojus

Apie tai įmonė trečiadienį pranešė Užimtumo tarnybai – darbdavys tokią prievolę turi kai nusprendžia atleisti daugiau nei 10 proc. savo darbuotojų.
Iš viso, „Sodros“ duomenimis, bendrovėje dirba 59 žmonės.
Mieste viešąjį transportą organizuojanti įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ anksčiau su įmone „Gintarinis vairas“ buvo sutarusi, kad ši klaipėdiečius vežios keliais maršrutais (2, 4, 6, 15, 3, 9, 14 ir 17).
Ši sutartis galiojo iki šių metų rugpjūčio 11-osios, rodo Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema.