Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Klaipėdos keleivių vežėjas atleidžia beveik visus darbuotojus

2025 m. spalio 16 d. 13:37
Valdas Pryšmantas
Kelis viešojo transporto maršrutus Klaipėdoje aptarnavusi bendrovė „Gintarinis vairas“ atleidžia 48 darbuotojus.
Daugiau nuotraukų (8)
Apie tai įmonė trečiadienį pranešė Užimtumo tarnybai – darbdavys tokią prievolę turi kai nusprendžia atleisti daugiau nei 10 proc. savo darbuotojų.
Iš viso, „Sodros“ duomenimis, bendrovėje dirba 59 žmonės.
Mieste viešąjį transportą organizuojanti įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ anksčiau su įmone „Gintarinis vairas“ buvo sutarusi, kad ši klaipėdiečius vežios keliais maršrutais (2, 4, 6, 15, 3, 9, 14 ir 17).
Ši sutartis galiojo iki šių metų rugpjūčio 11-osios, rodo Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema.
AutobusaiĮmonėBankrotas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.