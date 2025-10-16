Ministerija pateikė likusius kandidatus į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą

Pasak jos, du nepriklausomi nariai pateikti baigus atlikti jų patikrą.
Bendrovės stebėtojų tarybą iš viso sudarys devyni nariai – šeši nepriklausomi nariai ir trys valstybės tarnautojai.
Spalio 3 dieną Finansų ministerija pateikė šiuos kandidatus į nepriklausomus narius: Alfonso Faubel, Tim Brooks Lorraine Wrafter, Sian Lloyd Rees.
Tuo metu valstybės tarnautojų atstovais pasiūlytos dabartinėje tarybos kadencijoje dirbančios ir dabar atranką laimėjusios Finansų ministerijos ekspertės Aušra Vičkačkienė ir Ingrida Muckutė. Nauja valstybės tarnautojų atstove siūloma Vyriausybės kanceliarijos ekspertė Lina Liubauskaitė.
Ministerijos siūlomoms kandidatūroms dar turi pritarti bendrovės akcininkai.
Veikiančios stebėtojų tarybos kadencija baigiasi šių metų spalio 25 d., o naujai atrinkti kandidatai šias pareigas pradės eiti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu juos išrinkus stebėtojų tarybos nariais.
Stebėtojų taryba yra „Ignitis grupės“ kolegialus organas, kurio pagrindinė kompetencija apima bendrovės veiklos priežiūrą, strategijos tvirtinimą, taip pat jos įgyvendinimo analizę ir priežiūrą, ir renkamas ketveriems metams.
Naujos kadencijos bendrovės stebėtojų taryboje dirbs 2 nariais daugiau – 6 nepriklausomi nariai bei 3 valstybės tarnautojai (iki šiol stebėtojų tarybą sudarė 5 nepriklausomi nariai ir 2 ministerijos darbuotojai).
74,99 proc. bendrovės akcijų valdo Finansų ministerija, smulkiesiems investuotojams priklauso 25,01 proc. akcijų.