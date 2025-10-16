Norintys įsirengti saulės elektrinę – turėtų suklusti: skiria papildomus 5,4 mln. Eur

Paramos priemonę administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), skelbiama EM išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Kvietimas bus skirtas gyventojams, norintiems įsirengti 5 kW galios saulės elektrinę ir 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinąja generuoti į tinklą galia. Gyventojai gali įsirengti didesnę galią ir talpą, tačiau dotacija bus mokama tik už 5 kW įrengtąją galią ir 10 kWh talpą.
„Šia nauja paramos priemone užtikrinsime galimybes statytis saulės elektrines tiems, kurie anksčiau to negalėjo daryti, nes negavo ESO sąlygų. Siekiame, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasinaudoti saulės energijos teikiama nauda – gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ją kaupti.
Tikimės, kad ši nauja priemonė sulauks ypač tų gyventojų susidomėjimo, kurie iki šiol norėjo, bet neturėjo galimybės įsirengti saulės elektrinės dėl ESO ribojimų ar tūkstantinių sąskaitų už ESO tinklo rekonstrukciją“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Bendras paramos dydis vienam pareiškėjui, įsirengusiam 5 kW saulės elektrinę su 10 kWh ličio geležies fosfato kaupimo technologija, sieks 5012 eurų, o su ličio jonų kaupimo technologija – apie 4500 eurų. Atskirai tik saulės elektrinė ar tik elektros energijos kaupimo įrenginys nebus finansuojami. Dėl paramos galės kreiptis gyventojai, įsigiję ir įsirengę saulės elektrines kartu su elektros energijos kaupimo įrenginiu nuo 2025 m. rugsėjo 1 d.
Kvietime bus ir toliau taikomas vieno etapo principas – nereikės paramos rezervuoti iš anksto, o mokėjimo prašymai ir dokumentai bus priimami po to, kai gyventojas įsirengs saulės elektrinę ir kaupimo įrenginį. Tai reiškia, kad 1kW leistina generuoti galia visiems dar neturintiems saulės elektrinės priskiriama automatiškai, o ESO sistemoje registruojama atnaujintuose ESO nuosavybės ribų aktuose.
5 kW galios elektrinių prijungimas bus vykdomas supaprastinta tvarka pagal ESO viešai paskelbtas tipines elektrinės prijungimo sąlygas ir pareiškėjams nereikės papildomai kreiptis į ESO dėl prijungimo sąlygų išdavimo.
Parama nebus skiriama, jeigu gyventojas įsirengs mažesnės galios saulės elektrinę ar mažesnės talpos elektros energijos kaupimo įrenginį, tačiau gyventojams paliekama teisė savo lėšomis įsirengti didesnės galios ar talpos įrangą. Taip pat parama nebus teikiama tiems, kurie anksčiau jau gavo paramą tam pačiam elektros vartojimo objektui saulės elektrinei ar elektros energijos kaupimo įrenginiui, išskyrus atvejus, kai ji buvo skirta saulės elektrinėms iš nutolusių parkų įsigyti.
Šiame etape parama galės pasinaudoti apie 1000 namų ūkių, o jei ši priemonė sulauks didelio susidomėjimo ateityje būtų ieškoma papildomų finansavimo galimybių ir toliau tęsti šią priemonę.
Informacija apie paskelbtas ir planuojamas investicines paramos priemones skelbiama čia.