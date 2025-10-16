Šiaulietei – rimti įtarimai: iš dviejų žemės ūkio bendrovių galėjo pasisavinti 159 tūkst. eurų.

Kaip pranešė prokuratūra, šioje byloje kaltinimai pateikti šiaulietei – manoma, kad ji galėjo pasisavinti 159 tūkst. eurų.
Ikiteisminis tyrimas byloje buvo pradėtas prieš metus, spalio mėnesį, kai dvi Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovės kreipėsi į policiją, pastebėjusios, jog įmonių kasose trūksta grynųjų pinigų.
Tyrimo duomenimis, nuo 2023 metų rugsėjo iki 2024 metų spalio bendrovių administratorė-apskaitininkė pasisavino jai patikėtą labai didelės vertės žemės ūkio bendrovėms priklausantį turtą – 159 tūkst. eurų. Manoma, kad kaltinamoji šiaulietė per kelis kartus bankomatuose išgrynino organizacijų lėšas.
Anot teisėsaugos, surinkta duomenų, kad iš vienos žemės ūkio bendrovės sąskaitos išgryninusi pinigus apskaitininkė savo reikmėms panaudojo virš 95 tūkst. eurų, o iš kitos žemės ūkio bendrovės sąskaitos – daugiau nei 63 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamoji, siekdama nuslėpti jos pasisavintų pinigų trūkumą, į vienos bendrovės kasos knygą įvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad neva žemės ūkio bendrovės vadovui grynaisiais buvo išmokėti 88 tūkst. eurų, o į kitos bendrovės kasos knygos registrą įvedė netikrą informaciją, kad šios įmonės pirmininkui grynaisiais buvo neva išmokėta 50 tūkst. eurų.
Baudžiamasis kodeksas už šiuos nusikaltimus numato baudą arba laisvės atėmimą iki 8 metų.
Žemės ūkio bendrovės byloje yra pateikusios civilinių ieškinių už maždaug 159 tūkst. eurų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
