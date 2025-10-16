Statybos produktams – nauji reikalavimai: kas keisis

Naujosios įstatymo nuostatos įsigalios 2026 m. sausio 8 d., o kai kurios – nuo 2026 m. gruodžio 31 d.
Jas įgyvendins Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendras statybos produktų rinkodaros taisykles Europos Sąjungoje. Tai sudarys sąlygas rinkai tiekti patikimus ir sertifikuotus statybos produktus, todėl pagerės statomų pastatų kokybė, jie bus tvaresni ir ilgaamžiškesni.
Gamintojai pagal naują reglamentą turės nustatyti ir deklaruoti aplinkosaugines produkto savybes: poveikį klimato kaitai, ozono sluoksnio ardymą, iškastinio kuro eikvojimą, vandens naudojimą ir kt. Iki šiol dalis gamintojų tai darė savanoriškai, rengdami produktų poveikio aplinkai deklaracijas.
Europos Komisijai sukūrus specialią informacinę sistemą, bus įvestas statybos produktų skaitmeninis pasas. Tai padės paprasčiau ir aiškiau standartizuoti produktus Europos Sąjungoje, todėl daugės CE ženklu, rodančiu, kad produktas buvo patikrintas ir sertifikuotas, ženklinamos produkcijos.
Nauji reikalavimai bus taikomi ne visiems produktams iš karto, o susitarus valstybėms dėl atskirų produktų grupių. Pirmiausia jie galėtų būti taikomi betono produktams, cementui, užpildams, termoizoliaciniams produktams, durims, langams ir panašiems produktams.
Taip pat numatoma galimybė skirti atitikties vertinimo įstaigas, atsakingas už statybos produktų tikrinimą. Lietuvoje šias funkcijas vykdys Statybos sektoriaus vystymo agentūra.
Statybos įstatymo pataisos parengtos įgyvendinant 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą bei 2024 m. sausio 23 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą, nustatantį gaminių, besiliečiančių su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, atitikties vertinimo procedūras.
Siekiama, kad įgyvendinus šiuos pokyčius statybos produktai taptų patikimesni, todėl pagerėtų statomų pastatų kokybė, jie būtų tvaresni ir ilgaamžiškesni. Tai – svarbus žingsnis siekiant užtikrinti aukštesnius statybos standartus Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.