„Norfos“ eksperimentas: pirkėjai renkasi kokybiškus, nors ir brangesnius riešutus

Tai jau primiršta, nors, atrodytų, taip neseniai riešutus, kaip ir saulėgrąžas ar džiovintus vaisius, „Norfos“ parduotuvėse buvo galima semtis iš didelių maišų į mažuosius plastikinius maišelius.
Šiuo metu „Norfos“ tinklo parduotuvėse riešutai ir džiovinti vaisiai parduodami tik pakuotėse, o jų pasirinkimas ypač didelis.
Maišus pakeitė dėžės
„Iš pradžių, atidarę pirmąsias „Norfos“ parduotuves, riešutus atveždavome dideliuose maišuose, kur jų telpa dešimtys kilogramų, ir ant padėklų sukraudavome prekybos salėje.
Ir riešutai, ir džiovinti vaisiai buvo birūs – pirkėjai prisisemdavo jų tiek, kiek reikia, ir nešdavosi pasverti į kasas.
Kitame prekybos etape įsigijome ir parduotuvėse sumontavome specialias medines talpyklas, į kurias iš didžiųjų maišų supildavome ir džiovintus vaisius, ir riešutus.
Juos taip pat pirkėjai semdavo samteliais, o pardavėjai tai pa– sverdavo kasose“, – pasakojo šiuo metu 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas bei gamybos ir logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Vėliau tinklo parduotuvės buvo aprūpintos dėžutėmis su stalčiais, kuriuose buvo plastikiniai įdėklai.
Tokią įrangą darbuotojams buvo daug lengviau išvalyti nei medines talpyklas.
„Prieš penkerius metus, per COVID-19 pandemiją, mes pirmieji iš didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų priėmėme tuo metu labai drąsų sprendimą – nutarėme visiškai neprekiauti biriais sveriamais riešutais ir džiovintais vaisiais. Tad nuo 2020-ųjų šiuos produktus pirkėjams siūlome tik supakuotus į skirtingo svorio pakuotes“, – sakė D.Dundulis.
Prekes importuoja patys
Pasak D.Dundulio, pagrindinis minėto sprendimo motyvas – galimybė užtikrinti maksimalius higienos reikalavimus.
Natūralu, kad semdami iš dėžių riešutus pirkėjai juos liesdavo rankomis. Būdavo ir tokių, kurie išsirinkdavo tuos, kurie atrodė gražiausiai. Neretai pirkėjai užsibūdavo prie riešutų ir džiovintų vaisių dėžių juos ilgokai „degustuodami“.
„Pradėjus pakuoti biriąsias prekes tokios problemos neliko. Ne– trukus mūsų pavyzdžiu pasekė ir kiti prekybos tinklai. Jie taip pat ėmė prekiauti tik fasuotais riešutais ir džiovintais vaisiais“, – kalbėjo „Norfos“ vadovas.
Šiuo metu tinklo parduotuvėms yra tiekiami „Norfos“ grupės įmonės „Rivona“ padalinyje fasuojami riešutai. Be to, „Rivonos“ logistikos padalinys pats atsigabena daugumą – apie 80 proc. tinkle parduodamų riešutų, o likusią dalį – kiti tiekėjai.
„Patys atsiveždami riešutus tiesiai iš jų augintojų ar tiekėjų išvengiame tarpininkų, todėl pirkėjams galime pasiūlyti jų kokybiškesnių, nei prekiaujama kituose mažmeninės prekybos tinkluose, o kartu ir palankią kainą“, – sakė „Norfos“ vadovas.
Iki šiol išliko vienintelė išimtis – prieš didžiąsias metų šventes parduodama ir nefasuotų, neiš– gliaudytų graikinių riešutų, nes būtent tokių reikia pirkėjams. Tai neprasilenkia su higienos reikalavimais, nes riešutus nuo galimos taršos, perduodamos rankomis, apsaugo kevalai.
„Tai buvo ne vienintelis mūsų sumanymas, kurį perėmė mūsų konkurentai, – užsiminė D.Dundulis. – Mes juk pirmieji iš visų didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų nutraukėme prekybą gyvomis žuvimis. Vėliau tą patį padarė ir kiti prekybininkai.“
Kokybę vertina pirkėjai
„Prieš kelis dešimtmečius pirkėjams svarbiausia buvo riešutų kaina, o ne jų kokybė, todėl parduotuvės ir tenkindavo šį poreikį – parduodavo riešutus bei džiovintus vaisius kuo pigiau.
Tuo metu buvo nepaisoma, kad žema kaina siejosi su gana prasta tokių prekių kokybe, – prisiminė „Norfos“ prekių grupės vadovas Eimantas Maziukas. – Man tokia situacija buvo nepriimtina – rūpėjo pirkėjams pasiūlyti kokybiškiausios produkcijos.
Eksperimentą atlikau su abrikosais. Absoliuti dauguma tuo metu parduodamų džiovintų abrikosų buvo „pramoniniai“ – jų skonis buvo prastas.
Taigi pabandymui atsivežėme nedaug didelių ir skanių abrikosų, skirtų pasmaguriauti. Ir ką gi – žmonės juos greitai išpirko. Tada ir buvo nuspręsta pasukti šiuo keliu – pirkėjams „Norfoje“ pasiūlyti aukštos kokybės riešutų bei džiovintų vaisių, nors jie kainavo šiek tiek brangiau.“
Pasak E.Maziuko, šiuo metu pirkėjai turi didelį pasirinkimą, pavyzdžiui, jie gali pirkti mažesnius ir pigesnius riešutus arba didelius, bet brangesnius. Mat nuo dydžio priklauso skonio savybės, o kokybė yra kone tokia pat.
Riešutų paklausai neišvengiamai įtaką daro ir prekybos sezonai, pavyzdžiui, žiemą populiariausi yra negliaudyti lazdynų bei graikiniai riešutai. Padidėja ir džiovintų abrikosų bei slyvų paklausa. Tikėtina, kad šie vaisiai dažniausiai yra naudojami įvairiems kepiniams.
Anot E.Maziuko, tradicija nekinta: kasmet daugiausia lazdynų bei graikinių riešutų nuperkama gruodį, prieš didžiąsias metų šventes. Palyginti su birželiu, gruodį riešutų pardavimas padidėja dvigubai, o aguonų parduodama net 95 proc. bendro metų kiekio.
Išaugo pistacijų paklausa
„Norfos“ prekių grupės vadovas E.Maziukas, pasakodamas apie sprendimą pirkėjams pasiūlyti kokybiškų riešutų, užsiminė ir apie pistacijas.
„Anksčiau „Norfos“ tinkle pirkėjai per metus nupirkdavo apie 20 tonų pistacijų, o šiemet vien per devynis mėnesius jų jau parduota daugiau nei 182 tonos.
Tam įtaką padarė tai, kad konkursų būdu pasirinkome naujus tiekėjus, kurie pasiūlė kokybiškų pistacijų, importuojamų tik iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Šios pistacijos yra truputį didesnės, šiek tiek brangesnės, bet skanesnės, ir žmonės jas perka gausiau“, – paaiškino E.Maziukas.
Jo teigimu, didelę įtaką riešutų bei džiovintų vaisių pardavimui turi ir pasiūla.
„Pagrindinė abrikosų tiekėja yra Turkija. Šiemet šalnos joje sunaikino kone visą derlių, todėl abrikosų pasiūla smarkiai sumažėjo, o kaina pašoko pustrečio karto.
Ankstesniais metais „Norfos“ pirkėjai nupirkdavo apie 15 konteinerių – per 300 tonų abrikosų, o šiemet, tikėtina, jų parduosime vos 2 konteinerius – apie 40 tonų“, – paaiškino E.Maziukas.
Pasak jo, Turkijoje šalnos žalos pridarė ir lazdynų riešutų plantacijose, o iš šios šalies irgi buvo importuojama daugiausia šių riešutų.
„O kitų šalių, pavyzdžiui, Sakartvelo, lazdynų riešutų augintojai, matydami, kad rinkoje šiuo metu jų kaina yra padidėjusi jau tris kartus, apskritai pristabdė pardavimą. Jie laukia, kol metų pabaigoje išaugs paklausa“, – „Norfos“ prekių grupės vadovas perspėjo pirkėjus apie galimą lazdynų riešutų trūkumą ir didelę jų kainą prieš Naujuosius metus.
Anot D.Dundulio, kadangi „Norfos“ grupės įmonė „Rivona“ importuoja apie 80 proc. visų tinkle parduodamų riešutų, tikėtina, kad tiesioginėse derybose su augintojais bei tiekėjais iš kitų šalių atsiras galimybė pasiūlyti kokybiškų riešutų ir už palankesnę pirkėjams kainą.
Išvengia pavojingos taršos
„Tikėtina, kad pirkėjai, kurie yra linkę palyginti prekių kainas, bet neatkreipia dėmesio į jų kokybę, regi, jog „Norfoje“ ir kitų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse riešutų kainos yra panašios ar net vienodos.
Tačiau tie žmonės, kurie juos valgo dažnai – kurie regi dydžio ir jaučia skonio, taigi ir kokybės, skirtumą, žino, kad „Norfoje“ už tą pačią ar net šiek tiek mažesnę kainą parduodami didesni ir gardesni riešutai.
Tokius riešutus augintojai didmenininkams parduoda brangiau. Tačiau dėl minėtų tiesioginių sandorių „Norfa“ juos gali pirkėjams pasiūlyti už kainą, kurią kiti mažmeninės prekybos tinklai nustato prastesnės kokybės riešutams, – paaiškino D.Dundulis. – Beje, mūsų tinkle kokybiškesni ir brangesni riešutai turi didelę paklausą.
Jų nuperkama gerokai daugiau nei pačių mažiausių ir pigiausių. Taigi pirkėjai vertina mūsų siūlomų prekių kokybę ir konkurencingą kainą.“
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tiesioginis importas padeda užtikrinti aukštesnę riešutų kokybę ir išvengti atvejų, kai jų augintojai naudoja draudžiamas augalų apsaugos priemones ar per didelį legalių chemikalų kiekį.
„Absoliučiai visų iš trečiųjų šalių įvežamų riešutų kokybė yra tikrinama laboratorijoje. Per metus pasitaiko vienas kitas konteineris, kurį dėl nekokybiškos produkcijos tenka grąžinti tiekėjams arba atgabenti riešutai yra utilizuojami“, – paaiškino E.Maziukas.
Pasak jo, „Norfos“ tinklui riešutai yra tiekiami net iš 15 šalių. Be minėtos Turkijos ir Sakartvelo, jų dar atgabenama iš Filipinų, Indijos, Kenijos, Vietnamo, Brazilijos, Argentinos bei kitų valstybių. Kadangi įvairiose šalyse yra skirtingos klimatinės sąlygos, užauginami ir skirtingi riešutai.
„Norfos“ tinkle per metus nuperkama apie 3500 tonų riešutų bei džiovintų vaisių – tiek telpa maždaug 200 vilkikų.
Populiariausi yra graikiniai bei lazdynų riešutai ir pistacijos, bet „Norfos“ pirkėjai taip pat vertina anakardžių, bertoletijų (braziliškus), karijų, makadamijų, migdolų bei žemės riešutus.
Iš džiovintų vaisių populiariausi yra ananasai, kokosai, mangai, papajos – visų jų pardavimas kasmet didėja.