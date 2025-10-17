Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kauno termofikacinė elektrinė įpareigota grąžinti 86 tūkst. eurų

2025 m. spalio 17 d. 12:42
Kauno termofikacinė elektrinė (KTE) elektros perdavimo sistemos operatorei „Litgrid“ turės grąžinti 86 tūkst. eurų, kuriuos papildomai gavo padengti išlaidoms už saugumo dedamąją gamtinių dujų tiekime, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT).
Taryba šią liepą baigė neplaninį KTE patikrinimą dėl elektrinės teritorijoje įrengtų duomenų konteinerių ir kitos įrangos.
Po tyrimo elektrinė įpareigota perskaičiuoti 2020–2022 m. ir 2024 m. izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugai priskiriamas gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios sąnaudas.
Pagal VERT nutarimą, dalis šių sąnaudų, tenkančių nereguliuojamai veiklai, turėjo būti priskirta būtent šiai veikai, o atitinkama pajamų dalis – grąžinta „Litgrid“.
Anot tarnybos, atlikus vertinimą, nustatyta, kad elektrinė 2020–2022 m. ir 2024 metais iš „Litgrid“ gavo 86 tūkst. eurų daugiau pajamų, nei jų reikėjo gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios sąnaudoms reguliuojamoje veikloje dengti.
Nurodymą grąžinti nurodytą sumą Kauno termofikacinė elektrinė turi įgyvendinti per 15 kalendorinių dienų ir apie tai informuoti VERT.
