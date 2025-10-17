Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuva pasirašė susitarimą su TVF dėl pagalbos mažinant PVM atotrūkį ir šešėlį

2025 m. spalio 17 d. 20:05
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pasirašė susitarimą su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) dėl techninės pagalbos Lietuvai mažinant šešėlį ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkį bei gerinant mokesčių administravimą ir surinkimą.
„Kadangi Lietuvos PVM atotrūkis, deja, išlieka vienas didžiausių Europos Sąjungoje, šis susitarimas su TVF žymi svarbų žingsnį Lietuvai siekiant išspręsti šią problemą. Bendradarbiaudami su TVF siekiame geriau suprasti PVM atotrūkio priežastis ir taikyti išmanius, duomenimis pagrįstus sprendimus jam sumažinti. Tai reiškia efektyvesnį mokesčių administravimą ir didesnes pajamas į valstybės biudžetą“, – pranešime teigė finansų viceministras J. Kizenevič.
Kaip skelbiama Finansų ministerijos pranešime, projektą sudarys dvi dalys – PVM atotrūkio analizė, siekiant nustatyti svarbiausius veiksnius ir šaltinius, darančius įtaką jo dydžiui bei rekomendacijų teikimas dėl PVM administravimo tobulinimo ir PVM atotrūkio mažinimo, įskaitant automatizuotų informacinių sistemų kūrimą, siekiant užtikrinti efektyvesnį mokesčių surinkimą ir mokesčių administravimo kaštų mažinimą.
TVF kartu su VMI jau pradėjo ekspertinį darbą. Pagal numatytą darbų grafiką pirmoji tarpinė analizės ir rekomendacijų ataskaitos dalis turėtų būti parengta 2026 m. pavasarį, antroji – 2026 m. rudenį.
„Tikimės, kad rengiant 2027 metų biudžeto projektą jau galėsime remtis TVF rekomendacijomis ir jas sėkmingai įgyvendinsime ne tik surinkdami daugiau pajamų į biudžetą, bet ir didindami mokesčių sistemos teisingumą bei pasitikėjimą valstybės institucijomis“, – sakė finansų viceministras J. Kizenevič.
