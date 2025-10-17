Lietuvos verslai skaičiuoja milijoninius nuostolius: sąraše – ne vienam gerai žinomos įmonės

Didžiausius – 687 mln. eurų – grynuosius nuostolius pernai fiksavo pagal apyvartą stambiausia šalies bendrovė, naftos perdirbimo „Orlen Lietuva“.
Antra nuostolingiausių įmonių sąraše – „Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings II“, pernai patyrusi 49,4 mln. eurų grynųjų nuostolių.
Kaip skelbia portalas, 36,4 mln. eurų grynųjų nuostolių pernai patyrė konsultacine ir verslo valdymo veikla užsiimanti „Helmont Group“.
Ketvirtoje vietoje – su technologijų bendrove „Nord Security“ susijusi „Netflow“, kurios grynieji nuostoliai pernai siekė 34,7 mln. eurų, o užpernai – 26,5 mln. eurų.
„Grigaliunas Holding“ grynieji nuostoliai pernai sudarė 21,1 mln. eurų. 13,7 mln. eurų grynųjų nuostolių praėjusiais metais patyrė startuolis „Ovoko“, kuris ir 2024 m. buvo nuostolingas.
Skelbiama, kad „Bitė Group“ pernai patyrė 24,6 mln. eurų grynųjų nuostolių, nors užpernai įmonės grynasis pelnas sudarė beveik 21,7 mln. eurų.
Didelius nuostolius pernai apskaitoje fiksavo ir kelios neseniai veiklą pradėjusios naujos gamyklos – „VMG Lignum construction“, „Homanit Lietuva“, „Press Glass“, „SBA grupė“.
Tvarios statybos konstrukcijų gamykla „VMG Lignum construction“, valdoma VMG grupės, „Hanner“ ir fondo „Baltic Industrial Fund II“, pernai patyrė 20,7 mln. eurų, o kita VMG grupės įmonė – „VMG Akmenės baldai“ – 15,1 mln. eurų grynųjų nuostolių.
Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė „Homanit Lietuva“ pernai fiksavo 18,4 mln. eurų, o užpernai beveik 13,8 mln. eurų grynųjų nuostolių. Ne visą gamybinį pajėgumą pasiekusios lenkiško kapitalo stiklo paketų gamybos „Press Glass“ grynieji nuostoliai pernai sudarė 13,1 mln. eurų, užpernai – 14,2 mln. eurų.
Anot portalo, daug grynųjų nuostolių dėl didelių sąnaudų patyrė ir į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančios bendrovės. Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti „LT energija“ pernai patyrė 17,3 mln. eurų, o valstybės valdomai „Ignitis grupei“ priklausanti „Ignitis renewables“ pernai patyrė 13,5 mln. eurų grynųjų nuostolių – 9,2 mln. eurų mažiau 2024 m.
Vėjo energetikos projektus įgyvendina ir Estijos atsinaujinančiosios energijos įmonei „Enefit Green“ priklausanti „Energijos žara“ savo ruožtu pernai patyrė 9,1 mln. eurų grynųjų nuostolių.
nuostoliaiOrlen LietuvaNord Security
