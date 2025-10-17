Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tarptautinio arbitražo pabaiga: teismas Vašingtone nutraukė „Veolia“ bylą prieš Lietuvą

2025 m. spalio 17 d. 13:44
Ūla Klimaševska
Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) šią savaitę nutraukė Prancūzijos energetikos grupės „Veolia“ inicijuotą arbitražo bylą prieš Lietuvos valstybę, penktadienį pranešė Energetikos ministerija.
Procedūriniu sprendimu spalio 15 d. arbitraže Vašingtone nutraukta byla tarp Lietuvos ir „Veolia“ grupės įmonių – „Veolia Environnement“, „Veolia Energie International“, „Vilniaus energija“ bei „Litesko“.
Tarptautinį ICSID arbitražą „Veolia“ inicijavo 2016 m., siekdama iš Lietuvos prisiteisti dešimčių milijonų eurų žalos atlyginimą už investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.
Anot ministerijos, arbitražo procese „Veolia“ iš Lietuvos reikalavo priteisti daugiau nei 102 mln. eurų kompensaciją, jos dydis kito kelis kartus: 2016 m. sudarė 119 mln. eurų, 2019 m. – 80 mln. eurų, nuo 2022 m. siekė 102 mln. eurų.
Arbitražo byla nutraukta šią liepą Vyriausybei ir „Veolia“ grupei po dešimtmečio teisminių ginčų sudarius taikos sutartį – ja „Veolia“ grupė Lietuvai sutiko išmokėti 35 mln. eurų ir atsisakė visų savo reikalavimų Lietuvos atžvilgiu.
„Šis sprendimas žymi paskutinį taikos sutarties įgyvendinimo etapą ir galutinai užbaigia beveik dešimtmetį trukusį investicinį ginčą tarp Lietuvos valstybės ir „Veolia“ grupės“, – pranešė ministerija.
Taikos sutartimi Lietuva sutiko atsiimti dalį 240 mln. eurų ieškinio dėl žalos atlyginimo prieš „Veolia“ ir jos bendroves „Veolia Environnement“, „Veolia Baltics and Eastern Europe“, „Vilniaus energija“ bei „Litesko“ Vilniaus apygardos teisme.
Sudarius taikos sutartį, Lietuvos teisme liko galioti valstybės ieškinys prieš likusius atsakovus byloje –koncerną „Icor“, su juo susijusius verslininkus Andrių Janukonį ir Liną Samuolį bei buvusį Vilniaus merą Artūrą Zuoką.
Šios bylos nagrinėjimą Vilniaus apygardos teismas atnaujino spalį, posėdžiai byloje numatyti iki gruodžio.
Joje Lietuva siekia įrodyti, kad „Icor“ (tuo metu „Rubicon“) 1999–2003 metais neteisėtais būdais gavo šilumos ūkių nuomos sutartis dešimtyje Lietuvos savivaldybių ir neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų.
Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu, valstybė iš „Icor“, A. Zuoko, A. Janukonio ir L. Samuolio reikalauja atlyginti apie 52 mln. eurų žalą.
35 mln. eurų „Veolia“ kompensaciją Lietuva gavo rugsėjo viduryje, iš jos 15 mln. eurų lėšų bus skiriama ministerijos paramos programoms vartotojams, 16 mln. eurų – tarptautinio arbitražo mokesčiams ir teisinėms išlaidoms padengti, 4 mln. eurų galėtų būti skiriama paramai Ukrainai.
