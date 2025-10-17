Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Vieta, kurią kasdien aplanko dešimtys tūkstančių tautiečių: kone populiariausias pasaulyje restoranas Lietuvoje suplanavo plėtrą

2025 m. spalio 17 d. 11:41
Lrytas Premium nariams
Interviu
„Labai gražus ir šaunus amerikietiškas dalykėlis“, – štai taip apie pirmąjį „McDonald’s“ restoraną Lietuvoje, atidarytą Vilniuje, Seinų g., kalbėjo maestro Vytautas Kernagis.
Daugiau nuotraukų (26)
McDonald'sgreitasis maistasrestoranas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.