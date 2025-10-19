VMI primena, kad baigia išsekti tolerancijos laikotarpis: štai kokį reikalavimą privalu įgyvendinti

Plačiau pranešime žiniasklaidai komentuoja „Luminor“ banko elektroninės prekybos skyriaus vadovas Justas Daujotas.
Šiuo metu, pasak VMI, prie sistemos jau yra prijungta apie 73 proc. visų šalies kasos aparatų. Nors duomenis jau teikia ir pusė smulkiojo verslo atstovų, visgi dalis jų delsia pradėti naudoti naujuosius kasos aparatus. Ekspertai ragina nelaukti iki paskutinės minutės – paskutiniai tolerancijos laikotarpio mėnesiai jau dabar kelia riziką susidurti su įrangos trūkumu, diegimo spūstimis ir sutrikimais šventiniu laikotarpiu.
„Matome, kad paskutinėmis savaitėmis prieš gegužės 1-ąją daugelis verslų skubėjo jungtis prie i.EKA ir susidūrė su kelių mėnesių laukimo terminais. Situacija gali pasikartoti ir vėl, todėl geriausias metas pasirūpinti POS įrenginiais yra dabar“, – sako ekspertas.
Ragina nedelsti
Pasak VMI Operatyvios kontrolės departamento vadovo Rolando Puncevičiaus, šiuo metu VMI netaiko atsakomybės tiems, kurie nespėjo įsidiegti naujosios sistemos dėl objektyvių priežasčių.
„Kaip ir ankstesniais įstatymo įgyvendinimo etapais, taip ir dabar – iki metų pabaigos netaikome atsakomybės, jei verslininkai vėluoja įsidiegti reikalavimus atitinkantį kasos aparatą dėl objektyvių priežasčių, bet aktyviai stengiasi tai padaryti. Tai yra, jei klientas kreipėsi į sertifikuotą įmonę, pasirašė sutartį dėl kasos aparato įrengimo ar atnaujinimo ir turi nustatytą datą, iki kada tai bus atlikta, VMI jo nebaus“, – sako R. Puncevičius.
Tačiau, anot jo, tai nereiškia, kad duomenų teikimas yra atidėtas iki metų pabaigos. Klientai raginami užtikrinti, kad kasos aparatai būtų prijungti prie i.EKA sistemos kuo greičiau. VMI duomenimis, šiuo metu rinkoje prieinami 51 modelio kasos aparatai su saugos moduliu ir dar 16 modelių, veikiančių su virtualia fiskalizacija. Prijungimas prie i.EKA sistemos paprastai trunka nuo vienos dienos iki savaitės, tačiau metų pabaigoje terminai gali pailgėti dėl išaugusios paklausos.
Skatina vertinti kaip galimybę
J.Daujotas primena, kad naujieji POS terminalai padeda verslams ne tik atitikti naujuosius reikalavimus, bet ir galimybė pagerinti klientų aptarnavimą bei dirbti efektyviau. Išmanieji įrenginiai supaprastina apskaitos procesą ir mažina administracinę naštą.
„Bankas siūlo įvairius kortelių skaitytuvų ir POS terminalų modelius, pritaikytus tiek mažoms prekybos vietoms, tiek stambiems paslaugų teikėjams. Visi įrenginiai palaiko atsiskaitymus kortele ir grynaisiais, išduoda fiskalinius kvitus bei suteikia prieigą prie išmanios pardavimų valdymo platformos, leidžiančios stebėti atsargas, valdyti kainas, išrašyti sąskaitas“, – sako jis.
Norėdami pradėti naudotis naujuoju POS terminalu, pirmiausia sudarykite paslaugų teikimo sutartį su „Luminor“, pasirinkite kasos aparato tiekėją ir pateikite prašymą VMI. Visą informaciją apie reikalingus žingsnius taip pat galima rasti VMI parengtame „i.EKA“ įgaliojimų suteikimo vadove.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)kasos aparataisistema
Rodyti daugiau žymių