Dar viena siuntų bendrovė atnaujina siuntų pristatymą į JAV

2025 m. spalio 21 d. 08:29
Siuntų ir logistikos bendrovė „Omniva“ pranešė nuo antradienio atnaujinanti siuntų pristatymą į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV). Pasak įmonės, fiziniai asmenys į JAV galės išsiųsti registruotas dovanas, kurių vertė neviršija 100 JAV dolerių.
„Nuo šiandien „Omniva“ savitarnoje klientai gali registruoti į JAV siunčiamas dovanas, kurių vertė neviršija 100 JAV dolerių. Jau galime užtikrinti tinkamą dovanų muitinės deklaraciją ir savalaikį pristatymą“, – pranešime sakė laikinasis „Omniva“ komercijos direktorius Svenas Kukemelkas.
Kaip skelbta, bendrovė rugpjūčio pabaigoje laikinai sustabdė siuntų į JAV siuntimą.
„Omniva“ savo tinklapyje nurodė, jog toks sprendimas buvo priimtas dėl neseniai įvykusių JAV de minimis išimties pakeitimų ir jų poveikio muitinės procedūroms bei dėl neapibrėžtumo, susijusio su šių pakeitimų įgyvendinimu.
