VerslasRinkos pulsas

Nerimauja, kad Lietuvą ištiks „drugelio efektas“: kibirkštys – iš galingiausių pasaulio ekonomikų V. Janulevičius: iš Kinijos plūstų ir maisto produktai

2025 m. spalio 21 d. 08:54
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie galimus 100 proc. muitus visoms kiniškoms prekėms, pasaulinė prekyba sujudo – jei sprendimas įsigalios, Kinijos eksportas gali persiorientuoti į Europą, užplūstant ES rinką pigesniais gaminiais dar labiau spaudžiant vietos pramonę. Tokia banga reikštų kainų ir tiekimo šoką jautriausiose grandinėse – nuo elektronikos, baterijų ir saulės modulių iki tekstilės bei buitinės technikos.
