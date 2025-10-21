Nerimauja, kad Lietuvą ištiks „drugelio efektas“: kibirkštys – iš galingiausių pasaulio ekonomikų V. Janulevičius: iš Kinijos plūstų ir maisto produktai
2025 m. spalio 21 d. 08:54
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie galimus 100 proc. muitus visoms kiniškoms prekėms, pasaulinė prekyba sujudo – jei sprendimas įsigalios, Kinijos eksportas gali persiorientuoti į Europą, užplūstant ES rinką pigesniais gaminiais dar labiau spaudžiant vietos pramonę. Tokia banga reikštų kainų ir tiekimo šoką jautriausiose grandinėse – nuo elektronikos, baterijų ir saulės modulių iki tekstilės bei buitinės technikos.