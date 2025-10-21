Seime teikiamas kitų metų biudžetas: kas keistųsi?

Kam jau pritarė Vyriausybė?
Kaip numatoma Finansų ministerijos registruotame projekte, biudžeto pajamos kitąmet augs 16,8 proc., o išlaidos – 18,9 proc. Atitinkamai, iki 21 mlrd. ir 27,5 mlrd. Eur.
Aiškėja, kad numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo BVP, o valdžios sektoriaus skola augs maždaug 5 proc. ir sudarys 45,1 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Bene svarbiausia projekto eilutė – gynybos finansavimas, kuris kitąmet bus didinamas iki 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 700 mln. Eur šios sumos būtų dengiama iš Valstybės gynybos fondo.
„Tai yra rekordinis dydis, atitinkantis geopolitinę situaciją ir poreikius“, – anksčiau sakė premjerė Inga Ruginienė.
Antruoju prioritetu kitų metų biudžete tapo socialinė gyventojų gerovė.
Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) didėjimui. Jis augs 115 Eur – iki 1153 Eur. O minimalus valandinis atlyginimas (MVA) didės iki 7,05 Eur prieš mokesčius.
„Minimali alga auga 69,58 Eur (aut. past. – po mokesčių) ir tai yra greičiausias augimas per šešerius metus“, – antradienį Seimui pateikdamas biudžeto projektą sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Biudžeto projekte numatyta skirti beveik 150 mln. Eur mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų akademinių ir neakademinių darbuotojų, trenerių darbo užmokesčiui. Medikų atlyginimų didinimui numatyta skirti 148 mln. Eur, rezidentų – 10,6 mln. Eur, statutinių pareigūnų – 24,1 mln. Eur, kultūros darbuotojų – 12 mln. Eur, o 9,5 mln. Eur – kitų viešojo sektoriaus darbuotojų.
Tiesa, pedagogų bendruomenė jau siunčia nerimo signalus. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) mano, kad yra laužoma kolektyvinė sutartis, kurioje numatoma iki 2028 m. pedagogų atlyginimus didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Tai reiškia, kad 2026 m. mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc., tačiau Vyriausybės pateiktame projekte siūloma atlyginimus didinti 5 proc.
„Kolektyvinę sutartį reikia vykdyti, nesvarbu, ją pasirašė viena ar kita Vyriausybė. Su premjere aš irgi kalbėjau šita tema. Svarstymų metu kažkokie švietimiečių adresu pakeitimai bus“, – prieš rytinį Seimo posėdį antradienį LRT radijui teigė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas.
Pensijų ir kitų išmokų indeksavimui kitąmet numatoma skirti 388,4 mln. Eur. Pensijos vidutiniškai didėtų 12 proc. – vidutinė pensija augtų apie 80 Eur, o turint būtinąjį stažą – apie 90 Eur.
O finansavimas keliams kitąmet sieks 815,5 mln. Eur.
Didžiąją dalį pajamų 2026 m. žadama surinkti iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) (7,54 mlrd. Eur arba 35,9 proc.), gyventojų pajamų mokesčio (GPM) (3,98 mlrd. Eur arba 18,9 proc.), akcizų (2,28 mlrd. Eur arba 10,8 proc.), pelno mokesčio (2,24 mlrd. Eur arba 10,7 proc.) ir kitų mokesčių, Europos Sąjungos (ES) ar kitų finansinių paramos lėšų. Plačiau apie praėjusią savaitę Vyriausybėje patvirtintą biudžetą galite skaityti čia.
LLRI: didėja ir įsipareigojimai
Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) prieš Seimo posėdį komentavo, kad rekordinis gynybos finansavimas įmanomas pasinaudojus Europos Komisijos išlyga papildomai skolintis iki 1,5 proc. BVP virš įprastų ribų.
„Kartu su tuo didėja ir įsipareigojimai: 2026 m. biudžeto deficitas sieks –2,7 proc., o valstybės skola iki 2028 m. gali pasiekti 50,1 proc. BVP – beveik 50 mlrd. Eur arba 33 tūkst. Eur vienam dirbančiam asmeniui. Vien palūkanoms 2026 m. numatyta virš 1 mlrd. Eur, kas sudaro apie 675 Eur nuo kiekvieno dirbančiojo“, – žiniasklaidai išplatintame komentare pasidalinta LLRI analitikų įžvalgomis.
Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad Vyriausybė žada taupyti ir sutaupyti 102 mln. Eur.
„Bet tai labiau simbolinis gestas nei posūkis. Norint iš tiesų išvengti skolų spąstų, reikėtų ne „karpyti kanceliarinius“, o peržiūrėti institucijų funkcijas, mažinti dubliavimąsi ir pritaikyti viešąsias paslaugas prie realios demografijos“, – taip pat komentuoja LLRI.
Biudžeto projekte numatoma keisti ir socialinių išmokų indeksavimo tvarką.
„Jas siūloma sieti ne tik su kainų, bet ir su atlyginimų augimu. Tai reiškia spartesnį išlaidų augimą ir papildomą spaudimą biudžetui“, – mano LLRI analitikai.
biudžetasVyriausybėatlyginimas
