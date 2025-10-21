Sutriko Vilniaus oro uosto veikla: pastebėta keliasdešimt balionų, paveikė daugybę skrydžių

Į sostinę skridę lėktuvai iš Antalijos, Lisabonos, Stokholmo, Londono ir kitų Europos miestų iš pradžių suko ratus danguje, tačiau vėliau dalis buvo nukreipti į Kauno oro uostą.
Kitiems į Vilnių skridusiems žmonėms pasisekė dar mažiau – skrydis iš Stokholmo buvo nukreiptas atgal į Švedijos sostinę, iš Frankfurto – į Rygą, o iš Londono skridę žmonės nusileis Varšuvoje.
23:38 val. duomenimis, buvo paveikti 8 skrydžiai.
Tačiau kaip galima pastebėti Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje, vien į sostinę nusileisti ketinusių lėktuvų galima suskaičiuoti bent 10.
Taip pat išskristi vėlavo ir lėktuvas į Oslą.
Kaip Lrytas informavo Vilniaus oro uosto Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė, orlaivių eismas 22:23 val. buvo sustabdytas dėl pastebėtų balionų skrendančių Vilniaus oro uosto kryptimi.
Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, jog oro uosto veikla sutrikdyta dėl meteorologinių balionų, naudojamų cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos.
Kaip pranešama, stebima keliasdešimt balionų, tačiau jų gali būti ir daugiau.
Portalą Delfi Vilniaus apskrities policija informavo, kad pranešta maždaug apie 100 balionų, skrendančių iš Baltarusijos.
Vieną Vilniuje nusileidusį balioną spėjo paimti kontrabandininkai, kito ieškoma Pilaitėje.
Šalčininkų rajone pareigūnai seka balionus nuo žemės.
ELTA primena, kad tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta.
Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.
Panašūs atvejai fiksuoti ir rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.