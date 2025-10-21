Verslas kreipėsi į šalies savivaldybes dėl drastiškai augsiančio mokesčio: „Tai yra milžiniškos vertės klausimas“

„Tai yra milžiniškos vertės klausimas, apie kurį kol kas nedaug kas kalba. Ir šiame kontekste svarbu tai, kad nuo kitų metų ir taip verslui augs mokestinė našta: augs pelno mokesčio tarifas, didės kai kurių verslo formų apmokestinimas, bus įvedama papildoma NT mokesčio „gynybos dedamoji“. Suprantam, kad mokestis turi augti, tačiau augimas turi būti nuoseklus, kad verslas spėtų prisitaikyti“, – teigė LVK prezidentas Andrius Romanovskis.
LVK nuomone, daug NT valdančios įmonės dėl staiga itin reikšmingai augančio NT mokesčio gali trumpuoju laikotarpiu patirti sąnaudų šoką – nuomos sutartys, prekių ar paslaugų tiekimo sutartys yra ilgalaikės ir jose mokestinių kaštų augimas nėra atlieptas.
Šiame kontekste LVK atkreipia dėmesį ir į papildomą NT mokesčio „gynybos dedamąją“, kuri taip pat turės reikšmingą efektą – verslas dėl šios dedamosios į Gynybos fondą kitais metais sumokės 40 mln. Eur.
Toks žymus mokesčio augimas aptartame kontekste gali turėti itin didelį poveikį verslo aplinkai. Tokia situacija, LVK nuomone, pagrindžia poreikį išdėstyti mokesčio augimą etapais, taip apsaugant įmones nuo kaštų šoko ir verslo aplinkos blogėjimo.
LVK siūlymo esmė – savivaldybėms mažinti NT mokesčio tarifus 2026 m. ir 2027 m., kad mokestinė našta, susijusi su mokestinės vertės augimu, nuosaikiai augtų per trejus metus, o ne vienu kartu 2026 metais.
Pavyzdys konkrečiu scenarijumi:
Šiame scenarijuje, vadovaudamasi LVK siūlymu, savivaldybė 2026 ir 2027 m. turėtų nustatyti atitinkamai 0,66 % ir 0,83 % tarifus, o 2028 m. tarifas būtų lygus šiai dienai nustatytam baziniam tarifui.
„NT mokestis verslui augs bent dvigubai praktiškai kiekvienoje savivaldybėje, o tai valstybės mastu lemtų didesnį nei 100 mln. Eur mokestinės naštos augimą.
Priimdamos mūsų siūlymą, savivaldybės subalansuotų savivaldybės finansinius poreikius, išlaikytų palankią mokestinę aplinką verslui ir leistų verslui palaipsniui prisitaikyti prie augančios mokestinės naštos“, – svarstė LVK vyriausiasis ekonomikos ir politikos patarėjas Vilius Kriaučiūnas.
A.Romanovskis atkreipia dėmesį, kad „gynybos dedamosios“ verslas nesiūlo koreguoti ar išdėstyti laike: „įmokas į Gynybos fondą susimokėsime, tačiau prašome, kad ta dalis, už kurią atsakingos savivaldybės, būtų išdėstoma etapais – tokiu būdu ir savivaldybė surinktų daugiau lėšų, nei anksčiau, ir palanki verslo aplinka būtų išlaikyta“.
„Verslo siūlymu, savivaldybė kasmet surinktų trečdaliu daugiau lėšų – rengdami siūlymą siekėme užtikrinti, kad savivaldybės nenukentėtų dėl rūpinimosi verslo aplinka, ir laimėtų iš mokestinių verčių augimo“ – teigė V.Kriaučiūnas.
Atsižvelgiant į mokestinės naštos augimą, LVK savivaldybėms papildomai pasiūlė numatyti galimybę mokesčio mokėtojo prašymu atidėti mokesčio sumokėjimą 6 mėnesiais.
