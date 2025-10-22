Konferencija
Rinkos pulsas

„Ignitis grupė“ šiame Lietuvos mieste užsitikrino 318 mln. eurų finansavimą vėjo parkui

2025 m. spalio 22 d. 17:11
Europos investicijų bankas (EIB), „Swedbank“, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) bei Šiaurės investicijų bankas (ŠIB) suteikė 318 mln. eurų paskolą „Ignitis grupei“, skirtą padengti vėjo parko Kelmėje statybų sąnaudas.
Kaip praneša bendrovė, 314 megavatų (MW) Kelmės vėjo parkas yra didžiausias Baltijos šalyse, jo pagamintos elektros energijos pakanka aprūpinti 250 tūkst. šalies namų ūkių.
Skelbiama, kad finansavimo paketą vakarinėje Lietuvos dalyje esančiam vėjo parkui sudaro 100 mln. eurų paskola iš EIB, 98,5 mln. eurų – iš „Swedbank“, 79,5 mln. eurų – iš EERPB ir 40 mln. eurų – ŠIB dalis.
„Kelmės vėjo parkas turi ypatingą reikšmę ne tik „Ignitis grupei“ bet ir Lietuvos energetikos ateičiai. Tai didžiausias „Ignitis grupės“ kada nors sudarytas skolos finansavimo sandoris. Tokie sandoriai būtini, jei norime, kad tokio masto projektai pamatytų dienos šviesą“, – pranešime teigia „Ignitis grupės“ finansų vadovas Jonas Rimavičius.
Kelmės vėjo parkas buvo įgyvendintas dviem etapais. Pirmasis etapas komercinės veiklos pradžią pasiekė šių metų balandį. Jo metu buvo pastatyta 16 vėjo elektrinių, kurių bendra įrengtoji galia siekia 114 MW. Antrojo etapo metu, kuris komercinę veiklą pradeda šiuo metu, įrengtos dar 28 vėjo elektrinės, papildžiusios parko galią 200 MW.
Šiuo metu parke veikia 44 modernios vėjo elektrinės, kurių kiekvienos įrengtoji galia siekia apie 7 MW, o aukštis – iki 240 metrų.
Bendros „Ignitis grupės“ investicijos į Kelmės vėjo parką, įskaitant įsigijimo ir statybos sąnaudas, turėtų siekti 550 mln. eurų.

