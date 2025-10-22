Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

„Sodra“ ruošiasi pokyčiams: įspėja – vieno dalyko geriau nedaryti

2025 m. spalio 22 d. 11:50
Jau šią savaitę lankytojai, užsukę į www.sodra.lt, pamatys visiškai atnaujintą svetainės vaizdą, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Svarbu žinoti, kad tai – oficialus svetainės atnaujinimas. Adresas nesikeičia, keičiasi tik išvaizda ir informacijos išdėstymas. Jei puslapis atrodys kitaip nei įprasta, nesijaudinkite – tai tikroji ir saugi „Sodros“ svetainė.
Naujoji svetainė sukurta taip, kad informacija būtų aiškiau pateikta, lengviau randama ir patogiau pasiekiama visiems naudotojams – tiek kompiuteriais, tiek telefonais ar planšetėmis.
Tuo pačiu „Sodra“ primena išlikti budriems ir nespausti įtartinų nuorodų, net jei jos atrodo atsiųstos „Sodros“ el. paštu ar telefonu.
Oficialus „Sodros“ interneto svetainės adresas – www.sodra.lt. Jeigu nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online arba joje yra brūkšnys, tai yra sukčių siunčiama žinutė.
Primename: bet kuris pranešimas, atsiųstas el. paštu „Sodros“ vardu, visada pasirodo ir asmeninėje paskyroje:
• gyventojams – https://gyventojui.sodra.lt/
• draudėjams – https://draudejai.sodra.lt/
Prie paskyrų jungiamasi tik saugiai – naudojant elektroninį parašą ar elektroninę bankininkystę.
Pastebėję įtartiną žinutę ar bandymą sukčiauti, informuokite „Sodrą“ el. paštu info@sodra.lt.
Sodrainterneto svetainėatnaujinimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.