Ne visi gyventojai apie tai žino: „Sodra“ ragina pasitikrinti jau dabar

Paaiškiname, kaip kiekvienas gali lengvai pasitikrinti informaciją ir suprasti, koks šiuo metu yra jo pensijų kaupimo statusas.
Esate pensijų kaupimo dalyvis – įmokos pervedamos kas mėnesį
Jei esate pensijų kaupimo dalyvis, kas mėnesį į Jūsų pensijų fondą pervedamos įmokos: 3 proc. nuo Jūsų draudžiamųjų pajamų. Draudžiamosios pajamos – tai darbo užmokestis ar kitos pajamos, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos. Papildomai 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje perveda valstybė.
Kai žmogus laikinai nedirba, įmokos tuo metu nepervedamos – nei asmens, nei valstybės skatinamosios įmokos.
Jei žmogus augina vaiką iki 3 metų, gauna motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką arba yra draudžiamas valstybės lėšomis, jis pats įmokų nemoka, tačiau į jo pensijų fondą toliau pervedamos valstybės skatinamosios įmokos iš biudžeto.
Naudojatės įmokų atostogomis – laikinai sustabdėte įmokų mokėjimą
Pensijų kaupimo dalyviai gali pasinaudoti vadinamosiomis įmokų atostogomis – laikinai sustabdyti įmokų pervedimą. Šiuo metu galima sustabdyti įmokas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui per visą kaupimo laikotarpį. Pertrauka gali būti vienkartinė arba kelių trumpesnių laikotarpių, svarbu, kad bendra jų trukmė neviršytų metų.
Apie planuojamą įmokų atostogų pradžią ir trukmę reikia pranešti savo pensijų kaupimo bendrovei likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki įmokų sustabdymo pradžios. Pasibaigus atostogoms, įmokų pervedimas atnaujinamas automatiškai – papildomų veiksmų imtis nereikia.
Nuo 2026 m. sausio 1 d. pensijų kaupimo dalyviai galės stabdyti įmokų mokėjimą neribotą kiekį kartų, o trumpiausias sustabdymo laikotarpis bus 12 mėnesių.
Esate sustabdę įmokų mokėjimą neterminuotai
Kai kurie pensijų kaupimo dalyviai įmokas sustabdė neterminuotai. Tokia galimybė buvo suteikta 2013 m. ir 2019 m. pensijų kaupimo reformų metu.
Šie žmonės nėra pasitraukę iš pensijų kaupimo – jų iki tol sukauptos sumos liko pensijų fonduose ir toliau investuojamos, tačiau naujos įmokos nebemokamos. Panorėję, dalyviai gali atnaujinti savo įmokų mokėjimą.
Kaip sužinoti savo kaupimo statusą
Sužinoti, ar šiuo metu kaupiate pensijai, ar įmokos sustabdytos laikinai, o gal neterminuotai, galima labai paprastai. Prisijunkite prie savo asmeninės paskyros gyventojui.
Pagrindiniame paskyros puslapyje rasite informaciją:
ar esate pensijų kaupimo dalyvis,
kokioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupiate,
ar esate sustabdę įmokų mokėjimą.
Jei kyla neaiškumų, visada galite susisiekti su savo pensijų kaupimo bendrove arba „Sodros“ informacijos centru telefonu +370 5 250 0883.
„Sodros“ paskyroje – informacija apie pervestas įmokas
Jei dalyvaujate pensijų kaupime, pagrindinę informaciją apie Jūsų pervestas įmokas, o nuo 2026 m. sausio 1 d. ir sukauptą pensijų turtą, taip pat rasite prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
Skiltyje „Pervestos įmokos“ pateikiama informacija, kiek iš viso pinigų pervesta į Jūsų pensijų fondo sąskaitą iki šios dienos. Čia rasite informaciją, kiek įmokų pervedė „Sodra“, kiek sudaro Jūsų asmeninės įmokos ir kiek – valstybės skatinamosios įmokos.
Atkreipkite dėmesį – jei į Jūsų sąskaitą papildomas įmokas tiesiogiai perveda darbdavys arba Jūs pats, šios informacijos „Sodra“ neturi.
Kodėl „Sodros“ paskyroje ir pensijų kaupimo bendrovių pateikiama informacija gali skirtis
Šiuo metu „Sodra“ ir pensijų kaupimo bendrovės valdo skirtingos rūšies duomenis, ir dėl teisinio reguliavimo šie duomenys negali būti sujungti automatiškai.
„Sodra“ administruoja įmokų surinkimą ir pervedimą į žmogaus pasirinktą pensijų fondą. Ji žino, kiek įmokų pervesta, kokią dalį sudarė žmogaus, „Sodros“ ar valstybės lėšos. Vis dėlto „Sodra“ neturi informacijos, kaip šios įmokos investuojamos ir kokia yra jų vertė šiandien, nes tai – pensijų kaupimo bendrovių valdoma asmens informacija.
Pagal šiuo metu galiojančius duomenų apsaugos reikalavimus, pensijų kaupimo bendrovės neturi teisės perduoti duomenų apie žmonių sukauptą pensijų turtą „Sodrai“, nes tam nėra teisinio pagrindo. Kad toks duomenų mainų mechanizmas atsirastų, reikėjo pakeisti teisės aktus – šie pakeitimai bus padaryti, o sistema dabar ruošiama techniniam įgyvendinimui.
2026 m. įsigaliojus įstatymų pakeitimams, „Sodra“ galės teisėtai gauti informaciją iš pensijų kaupimo bendrovių apie kiekvieno žmogaus sukaupto pensijų turto vertę.
Tuomet gyventojas „Sodros“ paskyroje vienoje vietoje matys viską: kiek ir kokių įmokų buvo pervesta, kokia dabar yra sukaupto pensijų turto vertė ir kokią dalį jis galėtų atsiimti pasitraukęs iš kaupimo pereinamuoju laikotarpiu nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Kaip sužinoti, kiek lėšų galėsite atsiimti, jei nuspręstumėte pasitraukti iš kaupimo?
Šiuo metu galimą atsiimti sumą preliminariai galima pasiskaičiuoti taip: iš pensijų kaupimo bendrovės rodomos sukaupto pensijų turto vertės reikia atimti „Sodros“ ir valstybės įmokų sumas, kurios rodomos „Sodros“ paskyroje. Gautas skirtumas – apytikslė suma, kurią žmogus galėtų atsiimti pasitraukdamas iš kaupimo. Svarbu prisiminti, kad ši suma yra preliminari, nes iki realaus pasitraukimo momento keisis ir pensijų fondo vieneto vertė, ir įmokų suma.
Ką matysite savo „Sodros“ paskyroje nuo 2026 m.
Siekiant, kad informacija apie pensijų kaupimą būtų aiškesnė ir patogesnė, šiuo metu atnaujinama „Sodros“ gyventojo paskyra.
Nuo 2026 m. sausio 1 d., kai pensijų kaupimo bendrovės įgis teisėtą pagrindą teikti „Sodrai“ duomenis apie sukauptą pensijų turtą, gyventojai galės vienoje vietoje matyti visą informaciją – apie įmokas, jų struktūrą, sukauptą pensijų turtą ir galimą išmokamą sumą, nutraukus kaupimą.
Tai reiškia, kad prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros pirmiausia matysite preliminarią viso sukaupto pensijų turto vertę. Taip pat matysite, kokia suma – Jums nusprendus pasitraukti iš kaupimo – būtų pervesta iš pensijų fondo į „Sodrą“ ir paversta apskaitos vienetais, bei kiek būtų išmokėta Jums į asmeninę sąskaitą.
Taip pat atnaujinama ir prognozuojamos „Sodros“ pensijos skaičiuoklė. Šalia jau dabar esamų scenarijų, joje bus galima pasirinkti ir naują: „Kaupiu, bet noriu pasitraukti“.
Skaičiuoklė pateiks palyginimą, kiek lėšų sukauptumėte iki senatvės pensijos ir kokio dydžio pensiją gautumėte, jei kauptumėte toliau, arba kokio dydžio išmoką gautumėte ir kokia pensija būtų, jei pasitrauktumėte iš kaupimo dabar. Skaičiuoklė bus atnaujinta ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 1 d.
