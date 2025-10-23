Konferencija
„Reddit“ padavė į teismą keturias bendroves: tarp jų – ir Lietuvos startuolis

2025 m. spalio 23 d. 18:00
Lrytas.lt
Jungtinių Valstijų socialinių tinklų ir naujienų forumų svetainė „Reddit Inc.“ padavė į teismą „Perplexity AI Inc.“ ir dar tris bendroves. Tarp jų – ir lietuvių startuolį „Oxylabs“. Socialinių tinklų milžinė įtaria neteisėtą duomenų rinkimą populiariojoje diskusijų svetainėje.
Kaip skelbia „Bloomberg“, trys duomenų rinkimo įmonės – UAB „Oxylabs“, „AWMProxy“ ir „SerpApi“ yra kaltinamos neteisėtu „Reddit“ duomenų rinkimu pasinaudojant „Google“ paieškos rezultatus. Teigiama, kad tokiu būdu galėjo būti siekama duomenis perparduoti. Tokie kaltinimai nurodomi spalio 22 d Manhatano federaliniame teisme pateiktame ieškinyje. „Perplexity“ surinktus duomenis pirko mažiausiai iš vienos bendrovės.
„Reddit“ reikalauja piniginės kompensacijos ir teismo nutarties nutraukti įtariamą duomenų rinkimą ir naudojimą. Bendrovė nurodo, kad šie veiksmai pažeidžia federalinį autorių teisių įstatymą.
