Apdovanojimų lietus: Kaunas skina prestižinius pripažinimus

„Atėjęs dirbti į savivaldybę, kabinete pamačiau tik pagal reikalavimus ant sienos kabantį mūsų tuometės prezidentės Dalios Grybauskaitės portretą. Stalčiai ir sienos taip pat buvo tušti. Natūralu, kad be ambicijos gyvenęs miestas buvo sulaukęs vos kelių apdovanojimų, kurie kaip dabar paaiškėjo, kažkur dingę.
Šiandien daugelis žavisi per pastarąjį dešimtmetį įvykusiu Kauno proveržiu. Pastatytas didžiausias šalyje stadionas, lengvosios atletikos maniežas, baseinai, mokslo populiarinimo muziejus, statomi keturi tiltai. Visa tai tapo sektinu pavyzdžiu ir kitiems šalies miestams. Didelį dėmesį skiriame inovacijoms transporto srityje ir palankių sąlygų sukūrimą verslui, todėl džiugu, kad šie darbai matomi ir vertinami“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Spalio 16 d. Vilniuje vykusiuose „Auksinių krivūlių“ apdovanojimuose įvertintos Kauno savivaldybės investicijos į ALEX inovacijų parką. Statulėlę įteikusi Lietuvos pramonininkų konfederacija įvertino aktyvią miesto politiką inovacijų, švietimo ir pramonės integracijos kryptimi, formuojant tvarią ateities ekonomiką. Šis pripažinimas Kaunui yra ypatingai svarbus, nes jis ateina „iš apačios“ – parko naudą mato ir vertina pati bendruomenė, kuriai jis pirmiausia ir yra skirtas.
Buvusi Aleksoto aviacijos gamyklos teritorija ir senos sraigtasparnių dirbtuvės, daugiau kaip 30 ha, transformuotos į modernią erdvę mokslo tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir aukštųjų technologijų vystymui. Čia prioritetinės sritys – gyvybės mokslai, informacinės technologijos ir automobilių pramonė.
Nuo pat ištakų Kauno „Silicio slėnis“ pripažintas valstybei svarbiu projektu, jungiančiu universitetus, startuolius, inovatorius ir pramonės įmones. Ši ekosistema, paremta vidinėmis sinergijomis ir partnerystėmis tarp skirtingų industrijų, sukuria palankias sąlygas naujų technologijų ir produktų atsiradimui. Taip pat leidžia sutelkti Lietuvos ir užsienio talentus, sukuriant jų darbui reikalingą infrastruktūrą.
Tą pačią dieną Kaunas sulaukė pripažinimo ir pirmuose Transporto investicijų apdovanojimuose. Juose miestui skirtas „Metų savivaldybės iniciatyvos“ trofėjus už pirmąją Lietuvoje sumažintos taršos zoną ir integruotą viešojo transporto bilietą renginių metu.
„Kaunas parodė, kad miestai gali būti inovacijų laboratorijos, jei tik drįsta pradėti pirmi“, – sveikinimo kalboje pabrėžė Transporto inovacijų asociacijos direktorė Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė.
Sumažintos taršos zona, pradėjusi veikti 2024 m. rugpjūčio 1 d., buvo įdiegta siekiant sumažinti tranzitinio transporto srautus Kauno senamiestyje, mažinti oro taršą ir triukšmą. Fiksuojami rezultatai džiuginantys – automobilių srautas sumažėjo 25–30 proc., o kai kuriose gatvėse – dar ženkliau.
Pastaraisiais metais prie Darnaus judumo plano sprendinių įgyvendinimo prisidėjo ir integruotas didžiųjų miesto renginių bei viešojo transporto bilietas. Jis suteikia galimybę prieš ir po koncertų ar futbolo rungtynių važiuoti miesto autobusais ir troleibusais nemokamai. Tokia iniciatyva gerokai sumažino transporto spūstis ties stadionu.
Tiek transporto, tiek ir savivaldos apdovanojimai parodė, kad Kaunas ne tik diegia inovacijas, bet ir aktyviai stiprina miestą kaip verslo ir tvarumo centrą. Kaunas iki šiol yra pelnęs daugiausiai „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų tarp visų šalies savivaldybių.
