Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Lietuvos pramonė fiksuoja augimą: nuo sausio – 3,4 proc. kilimas

2025 m. spalio 23 d. 09:53
Lietuvos pramonė šių metų sausio–rugsėjo mėnesiais augo 3,4 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu per mėnesį – rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu – pramonės produkcijos vertė palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1,5 proc. iki  2,9 mlrd. eurų, rodo išankstiniai duomenys.
Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 10,4 proc., elektros įrangos gamybos – 9,7 proc., mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija – 8,4 proc. 
Padidėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 33,9 proc., variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos – 17,5 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 9,5 proc.
Per metus, lyginant šį ir praėjusių metų rugsėjį, pramonės produkcija, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 2,3 proc. palyginamosiomis kainomis.
pramonėPajamosaugimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.