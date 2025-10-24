Lrytas Premium prenumerata tik
Pagal mokesčių konkurencingumą šiemet Lietuva išliko penktoje vietoje

2025 m. spalio 24 d. 09:32
Naujausiame tarptautiniame mokesčių konkurencingumo vertinime Lietuva išlaikė penktą vietą tarp Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių, skelbia „Verslo žinios“.
Pirmos ir antros konkurencingiausios pagal mokesčius valstybės, kaip ir ankstesniais metais, Estija ir Latvija. Taip pat prieš Lietuvą lentelėje atsidūrė Naujoji Zelandija ir Šveicarija.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitikas Ernestas Einoris portalui teigė, jog geriausiai, trečiąja vieta, įvertinti Lietuvos įmonių mokesčiai, tačiau už pridėtinės vertės mokesčio struktūrą šalis pateko tik į 25-ą vietą.
Vašingtono mokesčių politikos tyrimų centras „Tax Foundation“ šią savaitę paskelbė tarptautinį mokesčių konkurencingumo tyrimą „International Tax Competitiveness Index“, kuriame įvertino visų EBPO priklausančių valstybių mokesčių sistemas.
Anot portalo, kasmet atnaujinamas indeksas atsižvelgia į valstybių mokesčių sistemų paprastumą, skaidrumą, neutralumą konkrečioms veikloms ir pajamų dydžiams ir stabilumą.
