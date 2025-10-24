„Šįvakar, 20.31 val., laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir 20.36 val. Kauno oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų-Šalčininkų kryptimi“, – skelbia Susisiekimo ministerija.
Susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius vėliau teigė, kad orlaivių eismo stabdymas pratęstas iki 2 valandos nakties.
„Turiu naujausią informaciją iš kolegų, kurie atėjo prieš kelias minutes, kad abiejuose oro uostuose tiek Vilniuje, tiek Kaune orlaivių eismas sustabdomas ir toliau. Pratęsiame tai dar keturioms valandoms. Nuo dabar iki 2 valandos nakties“, – LRT radijui teigė L. Paškevičius.
„Šiuo metu (Vilniaus oro uoste – ELTA) įtaka padaryta keturiems skrydžiams: iš Kopenhagos, Helsinkio, Londono, keleiviai negalėjo išvykti į Varšuvą. Kauno oro uoste paveikti trys skrydžiai: atvykimai iš Dublino, Londono, taip pat išvykimai į Londoną“, – akcentavo jis.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
I. Ruginienė: dėl meteorologinių balionų laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai
Penktadienio vakarą fiksavus Druskininkų-Šalčininkų kryptimi skrendančius meteorologinius oro balionus buvo laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai prie sienos su Baltarusija, skelbia premjerė Inga Ruginienė.
„Reaguojant į šią situaciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba uždarė Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktus su Baltarusija iki rytojaus 12 val.“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė.
„Tarnybos veikia pagal sprendimus, priimtus šią savaitę vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Kitą savaitę vėl rinksis komisija, kad įvertintų, kokią įtaką daro jau priimti sprendimai ir ką dar būtų galima padaryti trumpuoju laikotarpiu, jog tai būtų skausminga tiek kontrabandistams, tiek jiems siautėti leidžiančiam A. Lukašenkos režimui. Šiuo metu svarbiausia, kad Lietuvos gyventojams nekiltų grėsmė – todėl ir priimami atitinkami sprendimai“, – akcentavo politikė.
Vėlai vakare išplatintas vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus komentaras dėl kontrabandos balionų antplūdžio ir dėl to sutrikusios oro uostų veiklos.
„Dėl masiškai į Lietuvą iš Baltarusijos paleistų kontrabandos balionų ir dėl to sutrikusios oro uostų veiklos laikinai uždaromi Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai. Lietuvos pasienis su Baltarusija bus uždarytas iki rytojaus 12 val.
Kontrabandos organizatoriai jau kuris laikas ieško naujų būdų apeiti sustiprintą mūsų valstybės sienos apsaugą ir vis dažniau renkasi gabenti kontrabandą oro būdu.
Tai rodo, kad valstybės investicijos į mūsų sienos apsaugą (fizinis barjeras, stebėjimo ir detekcinės sistemos ir pan.) yra pasiteisinusios ir valstybės siena „ant žemės“ yra saugoma labai patikimai.
Iki šiol neturime jokių indikacijų, jog iš Baltarusijos siunčiamais oro balionais bei dronais būtų tikslingai siekiama pažeisti kritinę infrastruktūrą ar nacionaliniam saugumui svarbius objektus.
Tačiau mūsų valstybės saugumas – absoliutus prioritetas, todėl taikysime visas įmanomas priemones tam, kad tokia neteisėta veikla taptų neįmanoma – nuo kriminalinės žvalgybos stiprinimo iki teisėkūros iniciatyvų.
Vidaus reikalų ministerija yra jau parengusi ir tarpinstituciniam derinimui pateikusi Baudžiamojo kodekso pataisas. Numatoma atsakomybė už grėsmes civilinei aviacijai (šiuo metu jos nėra nustatytos) ir griežtesnė atsakomybė už kontrabandos gabenimą oro (t.y. pavojingesniu) būdu.
Siūloma išplėsti baudžiamosios atsakomybės taikymą už mažos vertės (iki 150 MGL dydžio sumos) akcizinių prekių neteisėtą disponavimą, kai gabenimui panaudojami orlaiviai (dronai) ar balionai, keliantys pavojų visuomenės saugumui“, – rašoma VRM ministro komentare.
VSAT: pasienio kontrolės punktai kol kas nėra uždaryti
Anksčiau Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) teigia, kad pasienio kontrolės punktai prie sienos su Baltarusija kol kas nėra uždaryti.
„Tokio sprendimo šiai minutei, šiai sekundei nėra. Tai nereiškia, kad netrukus negalėtų taip būtų. Šiuo metu tai nėra padaryta, svarstomi įvairūs sprendimai“, – Eltai teigė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
ELTA primena, kad antradienį į Lietuvą buvo įskridę keliasdešimt meteorologinių balionų. Reaguojant į šią situaciją, visą naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino tik 6.30 val.
Dėl saugumo situacijos naktį apie 3 val. buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
2025 m. sausio–rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.
