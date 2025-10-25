NKVC atskleidė, kiek Lietuvos oro uostams kainavo incidentas su balionais: keleiviams – didžiuliai nuostoliai

„Labai tikėtina, kad pastangos bus rodomos iš Baltarusijos pusės, nes, kaip aš minėjau, mes ne vien tik kaip Lietuva kovojame su šiuo fenomenu, bet esame įtraukę ir tarptautinę bendruomenę, tiek esame informavę mūsų Europos Sąjungos partnerius, tiek strateginius sąjungininkus už Atlanto, amerikiečius“, – šeštadienį žurnalistams teigė V. Vitkauskas.
„Ten irgi girdime apie susirūpinimą, solidarumą, kuris yra mums demonstruojamas. Tai, aš manau, čia ne vien tik Lietuvos pastangos užtikrinti oro erdvės ir mūsų keleivių, civilinės aviacijos saugumą, nes čia ir Lietuvos piliečiai įtraukti iš to 6 tūkstančių skaičiaus, bet yra ir viso pasaulio valstybių piliečių, kurie naudojasi Vilniaus oro uostu“, – pridūrė jis.
Anot NKVC vadovo, stebint Baltarusijos socialinius tinklus bei žiniasklaidą, matomas susirūpinimas Lietuvos sprendimu laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus. Jo teigimu, tai reiškia, jog priimtas teisingas sprendimas.
„Kiek stebime režimo socialinę mediją, režimo žiniasklaidą, tai tas susireikšminimas yra išreikštas – ir reportažai, ir tokie užsakomieji komentatoriai, kurie komentuoja ir piktinasi Lietuvos sprendimais“, – teigė V. Vitkauskas.
„Reiškia, kad tai yra skausminga režimui ir manome, kad pataikyta į teisingą vietą ir turėsime turbūt žiūrėti, kokios tos pastangos yra iš režimo pusės užkardyti tuos nusikaltimus“, – tęsė jis.
Šios nakties nuostoliai Lietuvos oro uostams – bent 17 tūkst. eurų
V. Vitkausko teigimu, šios nakties nuostoliai, Lietuvos oro uostų (LTOU) duomenimis, gali siekti 17 tūkst. eurų.
„Bent jau šios nakties nuostoliai, kiek mes girdėjome iš Lietuvos oro uostų, yra apie 17 tūkst. eurų. Bet čia tik dalis nuostolių, turbūt reikėtų svarbiausia atsižvelgti, kokius nuostolius patiria pačios aviakompanijos, taip pat, aišku, didžiuliai nuostoliai yra patiems keleiviams“, – sakė jis.
ELTA primena, kad penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose buvo sustabdytas orlaivių eismas. Toks sprendimas priimtas dėl Druskininkų–Šalčininkų kryptimi skrendančių meteorologinių oro balionų.
Netrukus po žinios apie stabdomą oro uostų veiklą, premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog buvo uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Šiuo metu, NKVC duomenimis, perimti 4 meteorologiniai balionai su cigaretėmis. Jie fiksuoti Lazdijų, Druskininkų, Šalčininkų rajonuose ir dalyje Alytaus rajono.
NKVC duomenimis, iš viso fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
Krizių valdymo centrasoro uostainuostoliai
Rodyti daugiau žymių