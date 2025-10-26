Bankrutavo milijoninę apyvartą generavusi įmonė: darbuotojai liko be algų

Spalio 23 dieną Klaipėdos apygardos teismas tenkino nemokumo administratoriaus prašymą ir nusprendė likviduoti įmonę dėl bankroto.
„Byloje nėra duomenų, kad būtų galima atkurti „Molten Marine“ mokumą, taikos sutartis nesudaryta, kreditoriai pritarė įmonės likvidavimui“, – konstatavo teismas, ta pačia nutartimi patikslinęs ir įmonės skolas.
Jos siekia beveik 408 tūkst. eurų. Tarp jų – ir 80 tūkst. eurų „Sodrai“, kuri iš garantinio fondo skyrė išmokas bendrovės darbuotojams, negavusiems uždirbtų pinigų.
Būtent „Sodra“ šiemet vasarį kreipėsi į teismą ir paprašė „Molten Marine“ kelti bankrotą – jau tada bendrovė fondui buvo įsiskolinusi per 14 tūkst. eurų, pradėjus nagrinėti bylą paaiškėjo, kad Klaipėdos įmonė turėjo beveik 480 tūkst. eurų skolų, dalies jų išieškojimą buvo pradėję antstoliai.
Pati bendrovė atsiliepimo ir kitų duomenų teismui nepateikė, todėl lieka neaišku, kas nulėmė šio verslo bėdas.
Paskutinį kartą Registrų centrui privalomas ataskaitas „Molten marine“ teikė už 2023-iuosius: nurodė, jog per metus gavo beveik 2,1 mln. eurų pajamų, tačiau patyrė 16,4 tūkst. eurų nuostolį.
Teikiant šias ataskaitas 2024-ųjų pavasarį neatrodė, kad laivų interjerus įrengiančiai bendrovei gresia bankrotas.
„Įmonės veikla tęstina, kadangi veiklos rezultatas teigiami ir finansiniai-ekonominiai rodikliai teigiami“, – teigiama „Molten marine“ aiškinamajame rašte.
2023-iųjų veiklos ataskaitoje nurodoma, jog bendrovė turėjo užsakymų, planavo panašius ir didesnius pardavimus, netgi plėtrą, išbandė su partneriais sukurtos specialios technologijos pritaikymą suskystintųjų gamtinių dujų talpyklų izoliacijai.
Anot ataskaitos, bendrovės darbuotojai užsiėmė ne tik kruizinių laivų, bet ir prabangių jachtų interjero įrengimu.
„Sodros“ duomenimis, dar prieš metus įmonėje dirbo 35 darbuotojai.
Bendrovės steigėjas, vienintelis akcininkas ir vadovas buvo tas pats asmuo.