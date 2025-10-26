Lietuva neribotam laikui uždaro pasienio punktus su Baltarusija: Vilniaus oro uoste vėl sustabdytas orlaivių eismas

Kaip skelbiama, eismas kol kas apribotas keturioms valandoms – nuo 21.46 val. iki preliminariai 1.40 val.
Taip pat, kaip informavo NKVC, uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Kol kas jie uždaromi neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
„Nuo maždaug 22.10 val. dėl iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusių oro balionų laikinai nevykdomas transporto priemonių ir asmenų pralaidumas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus“, – pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
V. Kondratovičius: Baltarusijos režimas ir toliau ieško būdų daryti spaudimą Lietuvai
Ketvirtą kartą šią savaitę dėl kontrabandinių meteorologinių balionų sustabdžius Vilniaus oro uosto veiklą bei uždarius pasienio punktus su Baltarusija, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, jog kaimyninės šalies režimas ieško būtų daryti spaudimą Lietuvai ir tikrina valstybės atsparumą.
„Pastarųjų mėnesių įvykiai rodo, kad Baltarusijos režimas ir toliau ieško būdų daryti spaudimą Lietuvai, testuojant mūsų valstybės atsparumą ir atsakingų institucijų budrumą“, – sekmadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė V. Kondratovičius.
Politikas apgailestavo, kad institucijoms teko vėl sustabdyti orlaivių eismą Vilniaus oro uoste.
„Suprantame, kad tai sukelia begalę rūpesčių ir nepatogumų keliaujantiems, tačiau viską darome dėl žmonių ir infrastruktūros saugumo. Dar kartą patikinu, kad visos atsakingos tarnybos – Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos kariuomenė, policija, Nacionalinis krizių valdymo centras atlieka savo funkcijas ir stengiasi padaryti tai, kas jų rankose. Situacija nuolat vertinama ir valdoma realiu laiku“, – pabrėžė jis.
V. Kondratovičius taip pat nurodė, kad, siekiant užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesus ir riboti hibridinių atakų poveikį, neribotam laikui uždaryti du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų iš Šalčininkų.
„Lietuva toliau glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos (ES) partneriais ir NATO sąjungininkais tam, kad būtų stiprinamas oro erdvės ir ES išorės sienų saugumas, diegiamos naujos technologinės priemonės bei užtikrinamas veiksmingas reagavimas į visų formų hibridines grėsmes“, – pridūrė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla stabdoma jau ketvirtą kartą šią savaitę.
Kaip skelbta, šeštadienio vakarą buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.
Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.
Dėl pasikartojančių incidentų, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Oro uostasVilniaus oro uostasbalionai
Rodyti daugiau žymių