„ORLEN Lietuva“ turi naują generalinį direktorių

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, D.Zonenbergas yra patyręs vadovas su 30 metų patirtimi pramonėje, įskaitant dešimtmetį ORLEN grupėje. Prieš šiandienos paskyrimą jis ėjo „ORLEN Lietuva“ Generalinio direktoriaus pavaduotojo technologijoms ir investicijoms pareigas.
„Esu įsipareigojęs įgyvendinti ilgalaikę „ORLEN Lietuva“ strategiją, remdamasis savo patirtimi dirbant čia Lietuvoje. Artimiausiu metu skirsime ypatingą dėmesį giluminio naftos likučio konversijos įrenginio projektui (angl. „Bottom of the Barrel“, BoB), jis yra labai svarbus bendrovės ateičiai“, – sako D.Zonenbergas.
Naujai paskirtas vadovas turi vadybos magistro laipsnį, įgytą Varšuvos ekonomikos mokykloje (SWH), informacinių technologijų magistro bei mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnius, įgytus Varšuvos technologijų universitete.
„ORLEN Lietuva“ jau daugelį metų išlieka didžiausia mokesčių mokėtoja šalyje ir svarbi Lietuvos ekonomikos dalyvė. Nuo 2006 m. ORLEN į Mažeikių gamyklos įsigijimą ir modernizavimą investavo beveik 4,5 mlrd. eurų. Be to, bendrovė valdo svarbiausią žaliavų tiekimo uostą – Būtingės terminalą – bei Mockavos geležinkelio terminalą, užtikrinantį sklandų naftos produktų eksportą.
Orlen Lietuvageneralinis direktoriusvaldybos pirmininkas
Rodyti daugiau žymių