2025 m. spalio 27 d. 14:33
Debesys tirštėja: iki šiol Lietuvos pramonė darė stebuklus, bet kortas jaukia situacija mums svarbioje šalyje
2025 m. spalio 27 d. 14:33
Lrytas Premium nariams
Lietuvos pramonė iš augimo ciklo pereina į stagnaciją. Tačiau, turint omenyje svarbiausios eksporto rinkos – Vokietijos – pramonės būklę, mūsų pramonė daro stebuklus.
Aleksandras Izgorodinas
SBA baldų grupė
Vokietijos ekonomika
